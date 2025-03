Verso la Luna: Viasat progetterà un sistema satellitare con Telespazio

MeteoWeb

Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), leader globale nelle comunicazioni satellitari, è entrata ufficialmente nel programma Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in cui Telespazio, come prime contractor, ha la responsabilità dell’intero sistema. Moonlight è il programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) concepito per sviluppare un sistema di navigazione e comunicazione in orbita lunare che migliorerà i servizi combinati di navigazione e comunicazione per le missioni europee e internazionali, sia sulla superficie della Luna che in orbita lunare.

Il sistema di comunicazione Moonlight fungerà da autostrada di dati sulla Luna e intorno ad essa, e tra la Terra e la Luna. Persone, navicelle spaziali e veicoli lunari potranno accedere a questa autostrada di dati per semplificare e velocizzare le comunicazioni tra loro e con la Terra, al fine di rendere più efficienti i progetti scientifici e di esplorazione, compreso il posizionamento sulla superficie della Luna. Nei prossimi anni si prevede che Moonlight potrà sostenere le attività commerciali sulla Luna, come il turismo spaziale e i programmi che utilizzeranno i materiali rari trovati sulla superficie.

Viasat sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo della rete di comunicazione e guiderà la definizione dei servizi di comunicazione end-to-end che saranno forniti, tra gli altri, a lander, rover e orbiter lunari. Viasat sarà anche responsabile dell’infrastruttura terrestre di comunicazione e dei terminali utente sulla superficie lunare.

Telespazio, in qualità di responsabile del programma Moonlight, ha stipulato un contratto con Viasat per la fase iniziale di progettazione del sistema di comunicazione. Questa attività sarà interamente finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea per tutta la fase 1 del programma.

L’Agenzia Spaziale del Regno Unito, uno dei principali finanziatori del programma Moonlight, ha scelto Viasat per guidare l’ecosistema britannico nell’attività di fornitura della capacità di comunicazione. I servizi Moonlight saranno distribuiti in fasi successive, con l’obiettivo di una capacità iniziale alla fine del 2028 e la piena operatività entro il 2030.

Mark Dankberg, Presidente e CEO di Viasat, ha dichiarato: “Moonlight è uno dei progetti più lungimiranti ed entusiasmanti intrapresi dall’Agenzia Spaziale Europea e dall’Agenzia Spaziale del Regno Unito. La partecipazione di Viasat si fonda sulla nostra competenza nella realizzazione e gestione di programmi di comunicazioni satellitari altamente innovativi e ambiziosi. Insieme con Telespazio, siamo pronti a supportare le agenzie spaziali mettendo a disposizione il nostro orientamento commerciale, le nostre capacitò in ingegneria di rete e le nostre competenze operative, in modo da supportare in modo affidabile e sicuro le future generazioni di esplorazione spaziale”.

Gabriele Pieralli, Amministratore delegato di Telespazio, ha commentato: “Questo accordo è un traguardo fondamentale nel nostro impegno per il programma Moonlight. Collaborando con un leader globale nelle comunicazioni satellitari come Viasat, potremo utilizzare tecnologie all’avanguardia per creare un’infrastruttura di comunicazione e navigazione sicura ed efficiente, essenziale per il successo delle missioni lunari. Questa partnership rafforza la nostra determinazione a innovare e offrire soluzioni complete, aprendo la strada a una nuova era di esplorazione lunare e utilizzo delle risorse spaziali”.

Laurent Jaffart, Direttore della Connettività e le Comunicazioni Sicure dell’ESA, ha aggiunto: “Moonlight rappresenta una svolta per l’esplorazione lunare. Fornendo servizi affidabili per le comunicazioni e la navigazione, consentiamo alle future missioni di dedicare una maggiore capacità di carico utile agli strumenti scientifici essenziali. Questa infrastruttura interoperabile migliorerà significativamente le capacità delle missioni, riducendo complessità e costi, e accelerando il ritorno dell’umanità sulla Luna”.

Craig Brown, Direttore degli Investimenti presso l’Agenzia Spaziale del Regno Unito, ha dichiarato: “L’iniziativa Moonlight metterà in luce la leadership di Viasat e del Regno Unito nei nuovi mercati commerciali emergenti, come quello dell’economia lunare. Una volta operativo, il servizio non solo migliorerà le nostre capacità nel settore delle comunicazioni satellitari, ma garantirà anche servizi di navigazione e comunicazione affidabili per le numerose missioni commerciali e istituzionali previste sulla Luna nel prossimo decennio. Viasat, partner fondamentale per il programma Moonlight e per la nascente economia lunare, guiderà l’innovazione creando posti di lavoro altamente qualificati in tutto il Paese”.

Giancarlo Varacalli, Responsabile Telecomunicazioni e Navigazione presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha commentato: “Moonlight sta prendendo sempre più forma, e l’ingresso di Viasat nel programma rappresenta un traguardo significativo verso la fornitura di servizi di comunicazione e navigazione per le future ambiziose missioni lunari. L’Italia è orgogliosa di essere in prima linea in questa impresa, grazie al forte sostegno dell’ASI e all’eccellenza dell’industria nazionale, con l’obiettivo di svolgere un ruolo di primo piano per una presenza sostenibile sulla Luna”.

