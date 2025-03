Vigili del fuoco: riunione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

MeteoWeb

Oggi si è riunito presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (Comitato Offshore). Durante l’incontro, presieduto dal Prof. Ezio Mesini e cui hanno partecipato il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Visconti, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Mannino, il direttore centrale per l’Emergenza Ghimenti, il direttore centrale per la Prevenzione Boscaino, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Marina militare e della Guardia costiera, sono stati affrontati temi importanti relativi alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, con particolare attenzione alla valutazione delle relazioni sui grandi rischi e alle attività di vigilanza e ispezione.

Il Comitato prosegue il suo impegno per garantire il massimo livello di sicurezza e tutela ambientale nel rispetto delle normative vigenti.

