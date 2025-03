Vigili del Fuoco, pubblicato il bando di concorso per 23 vice direttori informatici

MeteoWeb

La Direzione Centrale per le Risorse Umane dei Vigili del Fuoco ha annunciato l’apertura del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in via telematica dal 20 marzo al 18 aprile 2025 attraverso il portale dedicato: https://concorsionline.vigilfuoco.it

Il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di selezione, è disponibile sul sito https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-esami-23-posti-laccesso-alla-qualifica-di-vice-direttore-informatico-del-corpo

