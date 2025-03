Volo Ryanair Forlì-Palermo torna indietro e poi riparte: presunta anomalia a bordo

MeteoWeb

Problemi per un volo Ryanair Forlì-Palermo. Decollato in orario alle 7.45 con destinazione il capoluogo siciliano, dopo circa un quarto d’ora di volo il Boeing 737 della compagnia irlandese ha invertito la rotta quando si trovava più o meno all’altezza di Pesaro. Probabilmente l’equipaggio ha avuto dalla strumentazione la segnalazione di qualche cosa di anomalo, tale da indurre il comandante a impostare la virata di ritorno verso l’aeroporto di Forlì, dove l’areo è atterrato regolarmente attorno alle 8.15. Non si è trattato di un atterraggio di emergenza, tanto che i Vigili del Fuoco e il personale di soccorso non sono stati allertati.

L’aereo è rimasto fermo sul piazzale di sosta, con i portelloni aperti e i passeggeri sono rimasti a bordo. Terminati i controlli ed eliminata la presunta anomalia, il volo è nuovamente decollato poco prima delle 12.

