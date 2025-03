Tre anni di silenzio, ma il fuoco è ancora vivo: il vulcano di La Palma brucia e la pioggia evapora

MeteoWeb

A più di tre anni dalla conclusione dell’eruzione che ha interessato La Palma, il calore interno del cono vulcanico resta sorprendentemente elevato, tanto da provocare l’evaporazione istantanea dell’acqua piovana che tenta di infiltrarsi nel suolo. Questo fenomeno, pur essendo meno evidente in superficie, testimonia la complessità dei processi di raffreddamento post-eruttivo e l’inerzia termica del sistema vulcanico, elementi che possono prolungare per anni, se non decenni, la presenza di elevate temperature nelle profondità della struttura vulcanica.

Il principale fattore che determina questa persistenza termica è la scarsa conducibilità termica del materiale vulcanico, in particolare delle colate laviche e dei depositi di scorie che costituiscono il cono. Questi materiali agiscono come un isolante naturale, rallentando il trasferimento di calore dall’interno verso la superficie. Anche se gli strati esterni si raffreddano più rapidamente grazie al contatto con l’atmosfera, quelli interni conservano temperature elevate per un lungo periodo, impedendo una dissipazione efficace del calore accumulato durante l’eruzione. Questo processo di raffreddamento graduale è ulteriormente condizionato dallo spessore e dalla densità dei depositi vulcanici, che limitano la dispersione del calore in profondità.

Un ulteriore contributo alla persistenza delle alte temperature è dato dall’eventuale presenza di magma residuo all’interno della camera magmatica o lungo i condotti di risalita, che può rimanere intrappolato a profondità relativamente basse e continuare a rilasciare calore nel tempo. Questo fenomeno è ben documentato in altri vulcani attivi, dove il raffreddamento completo del sistema magmatico richiede tempi molto lunghi. Anche l’emissione di gas vulcanici, come il vapore acqueo e l’anidride solforosa, indica che il vulcano non è completamente inattivo, suggerendo che al suo interno persistano ancora condizioni termiche e chimiche favorevoli alla produzione di calore.

Oltre agli effetti diretti della presenza di magma residuo, il calore può essere mantenuto anche da reazioni chimiche esotermiche all’interno del cono, come l’ossidazione di minerali ferrosi contenuti nella lava. Questi processi, pur avendo un contributo energetico inferiore rispetto a quello del magma, possono comunque influenzare il graduale raffreddamento della struttura vulcanica, prolungando la fase di attività termica residua. La continua produzione di vapore osservata nel cono è quindi il risultato dell’incontro tra l’acqua piovana e questi ambienti ancora caldi, che ne provocano l’evaporazione istantanea prima che possa penetrare in profondità.

Un ulteriore elemento da considerare è l’effetto serra creato dai depositi piroclastici, che possono trattenere il calore e ostacolare la penetrazione dell’acqua nel sottosuolo. Questo fenomeno impedisce un raffreddamento più rapido attraverso il processo di infiltrazione e successiva dispersione termica. In molte aree vulcaniche, soprattutto quelle caratterizzate da eruzioni recenti, il calore interno può rimanere intrappolato sotto strati di materiale consolidato, contribuendo a fenomeni di evaporazione improvvisa dell’acqua in superficie.

L’osservazione di questi processi a La Palma offre un’importante testimonianza della complessità dei meccanismi di raffreddamento post-eruttivo e delle variabili che influenzano la dispersione del calore in un ambiente vulcanico. Studi di questo tipo risultano fondamentali non solo per comprendere la dinamica termica dei vulcani attivi, ma anche per valutare i potenziali rischi legati alla persistenza del calore interno nelle aree interessate da recenti attività eruttive. La capacità di prevedere l’evoluzione delle temperature nel tempo è essenziale per la gestione del territorio e per garantire la sicurezza delle comunità locali, che spesso devono convivere con gli effetti a lungo termine di fenomeni naturali di questa portata.

L’esempio di La Palma dimostra come il raffreddamento di un sistema vulcanico sia un processo molto più lungo e complesso di quanto si possa immaginare. Nonostante l’apparente quiescenza della superficie, il cuore del vulcano continua a conservare il ricordo del suo recente passato eruttivo, rilasciando gradualmente il calore accumulato in un ciclo che potrebbe durare ancora per molti anni. Questo rappresenta una sfida continua per la scienza e per la gestione del rischio vulcanico, che deve tenere conto di tutte le variabili coinvolte in questo affascinante e dinamico processo naturale.

