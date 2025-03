Astronomia: Webb svela dettagli incredibili in un sistema stellare in fase di formazione

MeteoWeb

La luce nel vicino infrarosso ad alta risoluzione catturata dal telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA mostra nuovi dettagli e strutture straordinari nella nebulosa Lynds 483 (L483). Due stelle in fase di formazione sono responsabili delle scintillanti espulsioni di gas e polvere che brillano di arancione, blu e viola in questa immagine a colori. Nel corso di decine di migliaia di anni, le protostelle centrali hanno periodicamente espulso parte del gas e della polvere, vomitandoli come getti stretti e veloci e deflussi leggermente più lenti che “viaggiano” attraverso lo spazio. Quando le espulsioni più recenti colpiscono quelle più vecchie, il materiale può accartocciarsi e roteare in base alle densità di ciò che sta collidendo.

Nel tempo, le reazioni chimiche all’interno di queste espulsioni e della nube circostante hanno prodotto una gamma di molecole, come monossido di carbonio, metanolo e molti altri composti organici.

Stelle racchiuse nella polvere

Le due protostelle responsabili di questa scena si trovano al centro della forma a clessidra, in un disco orizzontale opaco di gas freddo e polvere. Molto più lontano, sopra e sotto il disco appiattito dove la polvere è più sottile, la luce brillante delle stelle splende attraverso il gas e la polvere, formando grandi coni arancioni semitrasparenti.

È altrettanto importante notare dove viene bloccata la luce delle stelle: cercate le forme a V eccezionalmente scure e larghe spostate di 90 gradi rispetto ai coni arancioni. Queste aree possono sembrare prive di materiale, ma in realtà è lì che la polvere circostante è più densa e poca luce stellare la penetra. Se osservate attentamente queste aree, la sensibile NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb ha ripreso stelle distanti come puntini arancioni smorzati dietro questa polvere. Dove la vista è libera dalla polvere oscurante, le stelle brillano intensamente in bianco e blu.

Svelare le espulsioni delle stelle

Alcuni dei getti e dei deflussi delle stelle finiscono per essere contorti o deformati. Per trovare degli esempi, guardate verso il bordo superiore destro dove c’è un arco arancione prominente. Questo è un fronte d’urto, dove le espulsioni delle stelle sono state rallentate da materiale esistente più denso.

Ora, guardate un po’ più in basso, dove l’arancione incontra il rosa. Qui, il materiale sembra un groviglio. Questi sono nuovi dettagli, incredibilmente raffinati, che Webb ha rivelato e richiederanno uno studio dettagliato per spiegarli.

Passando alla metà inferiore dell’immagine, il gas e la polvere sembrano più spessi. Ingrandite per trovare minuscoli pilastri viola chiaro. Puntano verso i venti incessanti delle stelle centrali e si sono formati perché il materiale al loro interno è abbastanza denso da non essere ancora stato spazzato via. La nebulosa L483 è troppo grande per essere inserita in una singola istantanea di Webb e questa immagine è stata scattata per catturare completamente la sezione superiore e i deflussi, motivo per cui la sezione inferiore è mostrata solo parzialmente.

Tutte le simmetrie e le asimmetrie in queste nubi potrebbero alla fine essere spiegate man mano che i ricercatori ricostruiscono la storia delle espulsioni delle stelle, in parte aggiornando i modelli per produrre gli stessi effetti. Gli astronomi alla fine calcoleranno anche quanto materiale hanno espulso le stelle, quali molecole sono state create quando il materiale si è scontrato e quanto è densa ogni area.

Tra milioni di anni, quando le stelle avranno finito di formarsi, potrebbero avere ciascuna circa la massa del nostro Sole. I loro deflussi avranno ripulito l’area, spazzando via queste espulsioni semi-trasparenti. Tutto ciò che potrebbe rimanere è un minuscolo disco di gas e polvere dove alla fine potrebbero formarsi pianeti.

La nebulosa L483

L483 prende il nome dall’astronoma americana Beverly T. Lynds, che pubblicò ampi cataloghi di nebulose “oscure” e “luminose” nei primi anni ’60. Lo fece esaminando attentamente le lastre fotografiche (che precedettero la pellicola) del primo Palomar Observatory Sky Survey, registrando accuratamente le coordinate e le caratteristiche di ogni oggetto. Questi cataloghi fornivano agli astronomi mappe dettagliate delle dense nubi di polvere in cui si formano le stelle: risorse fondamentali per la comunità astronomica decenni prima che i primi file digitali diventassero disponibili e che l’accesso a Internet diventasse diffuso.

