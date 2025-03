Webinar sul Coastal Risk Finder: la nuova piattaforma per analizzare e mappare il rischio di inondazioni costiere negli Stati Uniti

MeteoWeb

E’ in programma un webinar sulla nuova risorsa di analisi e mappatura del rischio di inondazioni costiere negli Stati Uniti. Coastal Risk Finder consente agli utenti di ottenere proiezioni locali sulle inondazioni, capire chi e cosa è a rischio nelle loro comunità e conoscere le soluzioni per qualsiasi stato costiero, contea, città, paese, distretto congressuale o distretto legislativo statale negli Stati Uniti contigui, con altro in arrivo. Gli utenti possono scaricare dati e grafici per promuovere i loro sforzi di adattamento e comunicazione locali relativi alle inondazioni costiere.

Coastal Risk Finder include briefing dettagliati sugli sforzi di adattamento negli stati e nei territori costieri, fornendo approfondimenti su politiche, progetti e organizzazioni chiave che lavorano per mitigare i rischi di inondazione.

Ordine del giorno

Moderatore: Dan Rizza, Direttore del Programma sul livello del mare, Climate Central

Parte 1: Dati e dimostrazione del Coastal Risk Finder

Kristy Dahl, Vicepresidente per la scienza, Climate Central

Kelly Van Baalen, Responsabile del progetto, Climate Central

Parte 2: Opzioni di politica di adattamento e risorse aggiuntive, applicazioni sul campo per Coastal Risk Finder e idee per l’adattamento costiero negli Stati Uniti

Annie Bennett, Direttore associato per il programma di adattamento, Georgetown Climate Center

Sheetal Shah , Direttore del programma, Urban Ocean Lab

Joe Martucci, Presidente e Direttore di Meteorologia, Cup A Joe Weather and Drone

Regina Quet, capo della nazione Gullah/Geechee e fondatrice della Gullah/Geechee Sea Island Coalition.

