Webuild chiude il 2024 con risultati record: ricavi a 12 miliardi di euro e target già superati

Webuild, leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture, ha concluso il 2024 con risultati finanziari eccezionali, superando i target previsti per il triennio 2023-2025. Con ricavi pari a 12 miliardi di euro (+20% rispetto al 2023) e un EBITDA di 967 milioni di euro (+18%), l’azienda conferma la sua solidità finanziaria e la capacità di espansione su scala internazionale. Webuild ha registrato una crescita significativa in tutte le principali metriche economiche:

Ricavi: 12 miliardi di euro (vs. guidance di oltre 11 miliardi di euro);

EBITDA: 967 milioni di euro (vs. guidance di oltre 900 milioni di euro);

EBIT: 577 milioni di euro (+22% rispetto al 2023);

Utile netto: 247 milioni di euro (+5% rispetto al 2023);

L’azienda ha acquisito ordini per un valore di 13 miliardi di euro nel 2024, con l’80% proveniente dall’estero, portando il portafoglio ordini complessivo a 63 miliardi di euro.

Prospettive e nuova guidance per il 2025

Alla luce di questi risultati, Webuild ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2025:

Ricavi: oltre 12,5 miliardi di euro;

EBITDA: oltre 1,1 miliardi di euro;

Cassa netta: superiore a 700 milioni di euro;

Nuovi ordini attesi: almeno 13 miliardi di euro.

Successi operativi e innovazione

Durante il 2024, Webuild ha completato e consegnato importanti opere infrastrutturali, tra cui:

La Linea 4 della Metropolitana di Milano;

La Linea 3 della Metropolitana di Riyadh;

La prima linea metropolitana di Salonicco.

Inoltre, l’azienda ha investito nell’innovazione tecnologica con l’apertura dell’impianto Roboplant 2 in Puglia, un hub di produzione automatizzato per conci prefabbricati.

Impegno ESG e riconoscimenti internazionali

Webuild ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di “leader mondiale nelle azioni di contrasto al cambiamento climatico” dal Carbon Disclosure Project (CDP) e il rating “Gold” da EcoVadis per le migliori pratiche ESG. L’azienda ha registrato una riduzione del 25% delle emissioni di gas serra (Scope 1 & 2) rispetto al 2022 e un incremento del 6% della percentuale di donne manager, puntando a una crescita del 20% entro il 2025.

Crescita occupazionale e opportunità future

Webuild ha assunto 13.600 nuovi lavoratori in media negli ultimi quattro anni, di cui il 50% sotto i 35 anni. L’azienda continua a espandersi in mercati chiave come Europa, Australia, Stati Uniti e Medio Oriente, puntando su infrastrutture sostenibili e gigaprojects come il programma “Saudi Vision 2030”. Grazie a questi risultati, Webuild si conferma protagonista nel settore delle infrastrutture globali e guarda al futuro con obiettivi ancora più ambiziosi per il 2025.

