Giochi di prestigio cosmici: nel weekend gli anelli di Saturno scompariranno

Il 23 marzo 2025, gli iconici anelli di Saturno sembreranno svanire dalla vista terrestre. Questo suggestivo fenomeno astronomico è dovuto all’inclinazione del pianeta rispetto alla Terra e avviene ciclicamente ogni 14,5 anni. Tuttavia, gli anelli non scompaiono realmente: il loro orientamento cambia in modo tale che diventa quasi impossibile osservarli dalla nostra prospettiva. Perché accade? Quando torneremo a vedere gli anelli di Saturno in tutto il loro splendore?

Perché gli anelli di Saturno stanno “scomparendo”

Saturno orbita attorno al Sole in circa 29 anni terrestri e ruota su un asse inclinato di 27 gradi. Questa inclinazione, simile a quella della Terra, porta il pianeta a sperimentare stagioni e a modificare periodicamente l’angolo con cui gli anelli vengono osservati da noi.

Ogni 14,5 anni, gli anelli si dispongono esattamente di taglio rispetto alla nostra linea di vista, diventando una sottile striscia quasi impercettibile, poiché il loro spessore medio è di appena 1,5 km rispetto alla loro enorme estensione radiale di 140mila km. Questo effetto ottico renderà gli anelli invisibili a occhio nudo e difficili da osservare anche con telescopi amatoriali.

Il fenomeno del 23 marzo 2025 sarà in realtà poco visibile, poiché il 12 marzo Saturno è stato in congiunzione con il Sole, quindi per gran parte del mese sarà troppo vicino al bagliore solare per essere osservato facilmente dalla Terra.

Quando tornerà visibile Saturno con i suoi anelli?

Il miglior momento per osservare Saturno è quando si trova in opposizione, ovvero quando la Terra è posizionata tra il pianeta e il Sole, rendendolo completamente illuminato (come accade per la Luna piena). Il prossimo evento di opposizione avverrà il 21 settembre 2025, ma gli anelli saranno ancora inclinati in modo tale da apparire molto sottili.

Per osservare di nuovo Saturno con i suoi anelli ben visibili, bisognerà attendere il 2032, quando l’inclinazione tornerà a favore degli osservatori terrestri, offrendo uno spettacolo mozzafiato per gli appassionati di astronomia.

L’origine degli anelli di Saturno: un enigma ancora aperto

Gli anelli di Saturno sono costituiti per circa 98% da ghiaccio e il restante da polveri e detriti. Sebbene in passato si pensasse che fossero antichi quanto il pianeta stesso, recenti studi suggeriscono che siano molto più giovani.

Secondo una ricerca del 2022, un’antica luna di Saturno, chiamata Chrysalis, potrebbe essere stata distrutta dalle forze gravitazionali del pianeta circa 160 milioni di anni fa, generando così gli anelli. Se questa teoria fosse corretta, significherebbe che gli anelli sono esistiti solo per il 3,5% della vita del pianeta, rendendo l’epoca attuale una rara occasione cosmica per osservarli.

Altri scienziati suggeriscono invece che gli anelli siano i resti di una cometa disintegrata che si è avvicinata troppo al pianeta. Qualunque sia la loro origine, gli anelli di Saturno non saranno eterni: secondo la NASA, verranno lentamente attratti dal pianeta e scompariranno completamente tra circa 100 milioni di anni.

La Terra ha mai avuto anelli?

Una recente ipotesi, pubblicata nel 2024, suggerisce che anche la Terra potrebbe aver avuto anelli temporanei. Circa 466 milioni di anni fa, la frammentazione di un asteroide nella fascia tra Marte e Giove potrebbe aver generato un anello di polvere attorno alla Terra. Questo anello, bloccando parte della luce solare, potrebbe aver contribuito a un’era glaciale.

Tra l’altro, sebbene gli anelli di Saturno siano i più spettacolari e iconici del nostro Sistema Solare, altri pianeti giganti – come Giove, Urano e Nettuno – posseggono anelli più deboli e meno evidenti. La possibilità che anche la Terra ne abbia avuti in passato è un’ulteriore conferma di quanto l’universo sia in continua evoluzione.

