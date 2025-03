World Happiness Report 2025: ecco il Paese più felice del mondo (per l’8° anno consecutivo)

MeteoWeb

Secondo il World Happiness Report 2025, la Finlandia si conferma il Paese più felice del mondo per l’8° anno consecutivo. Questo rapporto annuale, realizzato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford e in collaborazione con Gallup e il Network delle Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, valuta il benessere globale in base alle auto-valutazioni della vita da parte dei cittadini.

I risultati mostrano un predominio delle nazioni nordiche nelle prime posizioni della classifica, con Danimarca, Islanda e Svezia che completano il quartetto dei Paesi più felici. Questi risultati mettono in evidenza che la felicità non dipende esclusivamente dalla ricchezza o dalla crescita economica, ma anche da fattori come la fiducia reciproca, le connessioni sociali e il supporto emotivo.

Le ricerche suggeriscono che azioni semplici, come condividere un pasto o avere qualcuno su cui contare, sono indicatori significativi di felicità. In particolare, il supporto sociale emerge come un aspetto cruciale del benessere: il 19% dei giovani adulti nel mondo non ha nessuno a cui fare riferimento per il supporto emotivo, un dato preoccupante che segnala una crescente solitudine a livello globale.

Un altro fattore interessante riguarda la fiducia nella gentilezza degli altri. Ad esempio, le persone che credono che gli altri siano disposti a restituire un portafoglio perso mostrano livelli di felicità significativamente più alti. I Paesi nordici si distinguono anche per le alte percentuali di restituzione di oggetti smarriti, dimostrando che la realtà supera spesso le aspettative pessimistiche delle persone.

Israele, nonostante il conflitto con Hamas, si piazza 8°, mentre Costa Rica e Messico entrano per la prima volta nella top 10, rispettivamente al 6° e 10° posto. Tra i Paesi con minore felicità, gli Stati Uniti scendono al 24° posto, mentre Afghanistan, Sierra Leone e Libano occupano gli ultimi 3 posti della classifica, con l’Afghanistan in ultima posizione.

Il rapporto sottolinea che la felicità globale è strettamente legata alla qualità delle relazioni sociali e alla fiducia nelle proprie comunità, suggerendo che il benessere collettivo dipenda sempre più dalla nostra capacità di investire gli uni negli altri.

