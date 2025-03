World Health Forum Veneto 2025: bilancio positivo e nuove sfide per il futuro della sanità e della ricerca

MeteoWeb

Oggi, i firmatari dell’accordo quadro del World Health Forum Veneto 2025 e il Comitato Scientifico si sono incontrati per un debriefing sull’edizione appena conclusasi durante il quale sono stati analizzati i risultati dell’evento e delineate le strategie future per garantire la continuità e l’evoluzione del progetto. “Il World Health Forum Veneto si conferma un appuntamento strategico per il futuro della sanità e della ricerca, un punto di riferimento fondamentale per il dibattito scientifico e istituzionale. L’edizione 2025 ha rappresentato un passo in avanti significativo, e le nuove iniziative in programma per il 2026 permetteranno di rendere il forum ancora più incisivo e inclusivo.

Con lo sguardo rivolto al futuro, il comitato organizzatore e il comitato scientifico continueranno a lavorare per sviluppare nuovi progetti e opportunità di confronto, sempre con l’obiettivo di promuovere una sanità innovativa, accessibile e di qualità per tutti”, si legge in un comunicato.

I dettagli

Un aspetto fondamentale è stata la collaborazione tra le istituzioni locali e il mondo accademico e scientifico. Grazie all’impegno congiunto di enti pubblici, aziende sanitarie, università e professionisti, il World Health Forum Veneto è stato un evento di grande impatto, contribuendo positivamente alla comunità e al sistema sanitario.

Nello specifico, l’edizione 2025 del World Health Forum Veneto ha registrato un notevole successo, con oltre 1.500 partecipanti nei tre giorni dell’evento, confermando l’interesse crescente e il ruolo centrale del forum nel dibattito sulla sanità e l’innovazione medica. Anche il momento celebrativo con il concerto, organizzato nell’ambito del forum, ha visto la partecipazione di 1.400 persone, dimostrando come eventi collaterali possano contribuire a rendere il forum un’esperienza inclusiva e di valore per la comunità.

Nel corso del forum, è stato conferito un importante riconoscimento alle aziende ULSS e agli ospedali del Veneto, in segno di gratitudine per l’impegno profuso negli ultimi anni. Questo premio ha messo in luce il ruolo fondamentale della sanità veneta a livello nazionale e internazionale, ma anche l’eccellenza nella ricerca e innovazione medica, che ha mantenuto il sistema sanitario regionale sempre all’avanguardia, e la dedizione del personale sanitario, che ha contribuito a migliorare la qualità dell’assistenza per i cittadini.

