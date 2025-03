Il WWF Roma ricorda Fulco Pratesi: “le sue battaglie restano nella memoria collettiva”

MeteoWeb

La scomparsa del Presidente Onorario del WWF Italia, Fulco Pratesi, lascia tutti increduli seppur consapevoli del progressivo aggravamento delle sue condizioni, si legge in una nota di WWF Roma e Area Metropolitana Odv. “Siamo tristi e al tempo stesso increduli, perché Fulco Pratesi, le sue battaglie e il suo contributo alla cultura del Paese, certamente restano nella memoria collettiva e in quella di chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Restano gli obiettivi raggiunti, il ricordo di un impegno che porta con sé insegnamento e motivazione, il genuino e commovente sguardo volto alla Natura. Fulco è stato capace di avvicinare le persone alla Natura, con le parole e non meno con i suoi disegni, capace di dialogare con tutti, un linguaggio universale fatto di passione e spontaneità. Inclusivo al punto di favorire la presenza dell’Associazione in tutto il territorio nazionale, che assieme alle amate Oasi rappresentano un unicum nel panorama del network internazionale del WWF“, si legge nella nota.

“Il Panda romano gli rivolge un pensiero affettuoso, a Lui che della Capitale ha scritto spesso e sempre sostenuto i tentativi di arginarne il consumo del suolo, narrando la ricchezza e la bellezza della Natura nella Città Eterna. Continueremo convintamente il nostro impegno sulla scia di quanto Fulco è stato in grado di fare, il miglior tributo che crediamo avrebbe desiderato e che assieme a tutta la Famiglia del Panda intendiamo onorare”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.