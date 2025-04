Il 12 aprile 1633 iniziava il processo a Galileo Galilei per eresia

MeteoWeb

Il 12 aprile 1633 segnò l’inizio di un confronto cruciale tra scienza e dottrina religiosa: il processo a Galileo Galilei. L’insigne scienziato pisano comparve di fronte al tribunale del Sant’Uffizio, nel cuore del potere papale. Le accuse mosse nei suoi confronti erano gravi: eresia formale per aver abbracciato e divulgato la teoria eliocentrica di Niccolò Copernico.

Già in passato, nel 1616, Galileo aveva ricevuto un ammonimento a non sostenere tali idee, considerate in contrasto con l’interpretazione tradizionale delle Sacre Scritture che ponevano la Terra al centro dell’universo. Tuttavia, la pubblicazione del suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” nel 1632 aveva riacceso la controversia, portando la Chiesa a intentare questo formale processo.

In questo giorno, Galileo, un uomo di quasi 70 anni e di fama europea per le sue scoperte astronomiche, si trovava a dover difendere le proprie convinzioni scientifiche di fronte ai più alti rappresentanti del potere ecclesiastico. L’esito di questo processo, che si sarebbe protratto per diverse settimane, avrebbe avuto un impatto profondo non solo sulla vita di Galileo, ma anche sul futuro della ricerca scientifica e sul dialogo tra scienza e fede.

L’esito del processo, giunto il 22 giugno 1633, fu una condanna per “veemente sospetto di eresia”. Galileo Galilei fu costretto ad abiurare formalmente le sue convinzioni sulla centralità del Sole e sul movimento della Terra. La sentenza lo condannò inoltre alla detenzione formale (che scontò inizialmente presso l’arcivescovo Piccolomini e poi nella sua villa di Arcetri, vicino Firenze) e alla recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni. Questo verdetto rappresentò una sconfitta significativa per la libertà scientifica e un momento di forte tensione nel rapporto tra scienza e Chiesa.

