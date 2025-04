Il 12 aprile 1944 Re Vittorio Emanuele III di Savoia abdicava in favore di Umberto II

Il 12 aprile 1944 l’etere italiano fu attraversato da una comunicazione che, pur non sancendo un immediato cambio di potere, preannunciava la fine di un’era. Re Vittorio Emanuele III di Savoia, con un annuncio radiofonico che risuonò in un Paese ancora stretto nella morsa del conflitto mondiale, dichiarò la sua intenzione di abdicare in favore del figlio, il Principe Ereditario Umberto II. La condizione posta dal sovrano era chiara e inequivocabile: il passaggio di consegne sarebbe avvenuto contestualmente all’ingresso delle forze alleate nella capitale, Roma.

Questa mossa, lungamente attesa e sollecitata da più parti, giungeva in un momento di profonda crisi per la monarchia e per l’Italia intera. Il regime fascista, di cui Vittorio Emanuele III era stato complice e sostenitore per oltre vent’anni, era ormai in fase di dissoluzione. L’armistizio dell’8 settembre 1943 aveva spaccato il Paese, con il Sud liberato dagli Alleati e il Nord ancora sotto il giogo nazifascista. La figura del Re, compromessa dal suo legame con il ventennio, appariva sempre più inadeguata a rappresentare un’Italia che aspirava alla libertà e alla ricostruzione.

L’annuncio del 12 aprile rappresentava un tentativo di salvare la dinastia sabauda in un contesto politico in rapida evoluzione. Delegando i poteri al figlio, figura meno compromessa con il fascismo, Vittorio Emanuele III sperava di agevolare una transizione istituzionale meno traumatica e di preservare il ruolo della monarchia nel futuro assetto del paese. Tuttavia, la decisione finale sul destino della forma istituzionale italiana sarebbe stata rimandata alla fine del conflitto, lasciando il Paese in un limbo politico in attesa degli eventi bellici e delle scelte del popolo. Quel 12 aprile segnò un passo significativo, seppur non definitivo, verso un nuovo capitolo della storia italiana.