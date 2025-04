Il 12 aprile 1961 l’umanità conquista le stelle: Jurij Gagarin pioniere dell’era spaziale

Sessantaquattro anni fa, il 12 aprile 1961, il nome di Jurij Gagarin risuonò in tutto il globo, segnando un punto di svolta nella storia dell’umanità. In una fredda mattinata di primavera, dal cosmodromo di Bajkonur, Kazakistan (allora parte dell’Unione Sovietica), il giovane tenente dell’aviazione sovietica fu lanciato nell’ignoto a bordo della navicella Vostok 1.

Quel volo, durato appena 108 minuti, proiettò Gagarin nell’orbita terrestre, facendolo diventare il primo essere umano a contemplare il nostro pianeta dallo Spazio. Un’impresa audace, frutto di anni di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, che aprì le porte all’era dell’esplorazione spaziale.

La capsula Vostok 1, un guscio sferico di poco più di 2 metri di diametro, compì una singola orbita attorno alla Terra a un’altitudine massima di 327 km. Durante il suo storico viaggio, Gagarin sperimentò l’assenza di gravità, osservò l’alba e il tramonto da prospettive inedite e comunicò con la Terra con la celebre frase: “La Terra è blu. Che meraviglia. È incredibile“.

Il rientro di Gagarin, avvenuto in paracadute dopo l’espulsione dalla capsula a circa 7 km di altitudine, fu altrettanto cruciale. Il successo della missione Vostok 1 non fu solo un trionfo tecnologico per l’Unione Sovietica, ma un momento di ispirazione per l’intera umanità, dimostrando che i confini terrestri potevano essere superati.

L’eco di quel volo pionieristico continua a risuonare oggi, alimentando la nostra incessante curiosità verso il cosmo e spingendo nuove generazioni di scienziati e ingegneri a sognare e realizzare nuove conquiste spaziali.