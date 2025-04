Il 15 aprile 1959 veniva inaugurato il primo reattore nucleare italiano

MeteoWeb

Il 15 aprile 1959, a Ispra, in provincia di Varese, è stato ufficialmente inaugurato il primo reattore nucleare italiano. Si tratta del reattore sperimentale ISPRA-1, un progetto fortemente voluto nell’ambito dello sviluppo energetico nazionale e della ricerca nucleare europea. Il reattore di Ispra non era destinato alla produzione di energia per la rete elettrica, bensì alla ricerca scientifica e alla formazione di tecnici specializzati.

Il reattore nucleare ISPRA-1 è stato il primo reattore nucleare di ricerca italiano, funzionante ad acqua pesante, attivo dal 1959 al 1973. Oggi il sito si trova in stato di conservazione in sicurezza in attesa dello smantellamento.

