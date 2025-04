Il 15 aprile 2019 Parigi in lacrime: incendio devasta la cattedrale di Notre-Dame

MeteoWeb

A Parigi, il 15 aprile 2019, un violento incendio è divampato nella storica cattedrale di Notre-Dame, simbolo della capitale francese e capolavoro dell’arte gotica mondiale. Le fiamme, sviluppatesi nel tardo pomeriggio, si sono rapidamente propagate, avvolgendo la celebre guglia e facendola crollare sotto gli occhi attoniti di cittadini e turisti riuniti lungo la Senna. Per ore i vigili del fuoco hanno combattuto contro il rogo, riuscendo a salvare la struttura principale e le due torri campanarie, ma non hanno potuto impedire la distruzione del tetto e di gran parte delle antiche travi di legno, alcune risalenti al XIII secolo. Immenso il cordoglio in Francia e nel mondo intero, con messaggi di solidarietà giunti da ogni angolo del pianeta.

