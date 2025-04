Il 19 aprile 1971 Salyut 1 inaugura l’era delle stazioni spaziali

MeteoWeb

Il 19 aprile 1971 l’Unione Sovietica lancia in orbita Salyut 1, la prima stazione spaziale della storia. Il razzo Proton-K decolla dal cosmodromo di Bajkonur, trasportando l’avamposto orbitale a circa 200 km sopra la Terra. Con una lunghezza di 15 metri e un peso di oltre 18 tonnellate, la Salyut 1 rappresenta una sfida ingegneristica senza precedenti.

Progettata per consentire missioni di lunga durata, la stazione è dotata di laboratori scientifici, sistemi di supporto vitale e spazi abitativi per tre cosmonauti. Il suo obiettivo: testare le capacità umane e tecnologiche per la permanenza nello Spazio. Pochi giorni dopo il lancio, l’equipaggio della Soyuz 10 tenta il primo attracco, senza successo. Sarà la missione Soyuz 11, a giugno, a riuscire nell’impresa, anche se la tragedia colpirà al rientro, con la morte dei 3 cosmonauti.

Nonostante le difficoltà, la Salyut 1 ha aperto la strada a un futuro di permanenza prolungata nello Spazio. È l’inizio di una serie di stazioni orbitanti che culminerà decenni dopo con la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.

