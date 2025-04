Il 2 aprile 1982 iniziava la Guerra delle Falkland

MeteoWeb

Il 2 aprile 1982, le truppe argentine invasero le isole Falkland (o Malvinas), un arcipelago dell’Atlantico meridionale sotto il controllo britannico. Questa mossa segnò l’inizio di un conflitto breve ma intenso tra Argentina e Regno Unito, noto come Guerra delle Falkland. Il governo militare argentino, guidato dal generale Leopoldo Galtieri, giustificò l’invasione come un tentativo di riaffermare la sovranità nazionale sulle isole, contese con il Regno Unito da quasi 2 secoli. La reazione britannica fu immediata: la premier Margaret Thatcher ordinò l’invio di una task force navale per riconquistare le Falkland.

Il conflitto durò circa 10 settimane e si concluse il 14 giugno 1982 con la resa delle forze argentine. La guerra causò oltre 900 morti tra entrambe le parti e lasciò profonde conseguenze politiche: in Argentina accelerò la caduta del regime militare, mentre nel Regno Unito rafforzò il governo di Thatcher.

L’evento ebbe anche risvolti geopolitici e scientifici, con un rinnovato interesse strategico per l’Atlantico meridionale e gli ecosistemi delle Falkland, che ospitano una biodiversità unica.

