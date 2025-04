Il 2 aprile 2018 il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong-1

MeteoWeb

Il 2 aprile 2018, alle ore 0:16 UTC, la stazione spaziale cinese Tiangong-1 rientrava nell’atmosfera terrestre, disintegrandosi sopra l’Oceano Pacifico. Questo evento ha segnato la fine della prima stazione orbitale cinese, lanciata nel 2011 come parte del programma spaziale della Cina. Tiangong-1, che significa “Palazzo Celeste 1“, aveva lo scopo di testare tecnologie per future stazioni spaziali cinesi e ha ospitato 2 equipaggi nel 2012 e nel 2013. Tuttavia, nel 2016 le autorità cinesi hanno perso il controllo della stazione, rendendo il suo rientro imprevedibile. Gli scienziati di tutto il mondo hanno monitorato attentamente la traiettoria del rientro per stimare il punto di impatto, ma l’evento si è concluso senza danni a persone o strutture.

Il rientro di Tiangong-1 ha evidenziato i rischi legati ai detriti spaziali e la necessità di strategie per la gestione delle stazioni orbitali a fine vita. L’episodio ha rafforzato l’interesse internazionale per lo sviluppo di tecnologie di rimozione dei detriti spaziali e di rientro controllato, temi fondamentali per la sicurezza delle future missioni spaziali.

