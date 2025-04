Il 20 aprile 1972 l’Apollo 16 atterra sulla Luna

MeteoWeb

Il 20 aprile 1972 la missione spaziale Apollo 16 raggiunge un traguardo storico: alle ore 02:23 UTC, il modulo lunare Orion si posa sulla superficie della Luna, nella regione montuosa di Descartes Highlands. È il 5° allunaggio con equipaggio nella storia dell’esplorazione spaziale. A bordo del modulo lunare ci sono gli astronauti John Young, comandante della missione, e Charles Duke, pilota del modulo. Thomas Mattingly, pilota del modulo di comando Casper, resta in orbita lunare. Obiettivo della missione: esplorare un’area geologicamente complessa per raccogliere dati che possano spiegare meglio l’evoluzione della crosta lunare.

Durante la loro permanenza sulla superficie lunare, durata circa 3 giorni, Young e Duke effettuano 3 escursioni extraveicolari per un totale di oltre 20 ore di esplorazione, utilizzando anche il veicolo lunare (LRV) per spostarsi. Raccoglieranno oltre 90 kg di campioni di rocce e suolo.

L’Apollo 16 rappresenta una tappa cruciale nella corsa allo Spazio, non solo per il valore scientifico delle sue scoperte, ma anche per l’avanzamento tecnologico che ha reso possibile l’esplorazione in una zona più impervia della Luna.

