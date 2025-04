Il 23 aprile 1564 la nascita di William Shakespeare e di un mistero letterario

MeteoWeb

Il 23 aprile 1564 nasceva a Stratford-upon-Avon William Shakespeare, uno dei più grandi drammaturghi della storia, la cui figura rimane ancora oggi avvolta nel mistero. Sebbene la sua influenza sulla letteratura mondiale sia innegabile, molti aspetti della sua vita personale e professionale sono tuttora oggetto di dibattito tra studiosi e appassionati.

Autore di capolavori come Amleto, Macbeth, Romeo e Giulietta, Shakespeare ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della lingua inglese e del teatro moderno. Eppure, nonostante la fama delle sue opere, le informazioni concrete sulla sua biografia sono sorprendentemente scarse. Non esistono lettere autografe né diari personali. Persino l’attribuzione delle sue opere è stata messa in discussione nel corso dei secoli.

Alcuni ipotizzano che dietro il nome di Shakespeare si celasse un collettivo di autori, o addirittura figure come Francis Bacon o il conte di Oxford. Altri ritengono che la scarsità di prove biografiche sia semplicemente il risultato di una documentazione frammentaria dell’epoca.

A 461 anni dalla sua nascita, Shakespeare continua a far parlare di sé, non solo per la grandezza della sua arte, ma anche per l’aura enigmatica che circonda la sua esistenza. Un mistero che, forse, resterà irrisolto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.