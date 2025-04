Il 24 aprile 1854 un matrimonio reale: Sissi sposa Francesco Giuseppe d’Austria

MeteoWeb

Il 24 aprile 1854, nella Chiesa degli Agostiniani di Vienna, si celebrò uno dei matrimoni più celebri del XIX secolo: quello tra la giovane duchessa Elisabetta di Baviera, appena 16enne, e l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I. Un’unione destinata a entrare nella storia, tanto per il suo romanticismo iniziale quanto per le ombre che l’avrebbero accompagnata nel tempo.

Elisabetta, meglio conosciuta come “Sissi”, era inizialmente destinata a restare nell’ombra della sorella maggiore Elena, scelta come sposa per l’imperatore. Fu però Elisabetta, con la sua grazia e spontaneità, a conquistare il cuore del sovrano durante un incontro nella residenza estiva di Bad Ischl.

Il matrimonio fu accolto con grande entusiasmo dalla corte e dal popolo, che videro in Sissi una nuova speranza per la monarchia asburgica. Tuttavia, la giovane imperatrice si sarebbe presto trovata a fare i conti con l’austerità della corte viennese e con il peso delle rigide etichette imperiali.

L’unione con Francesco Giuseppe segnò l’inizio di una vita tanto affascinante quanto tormentata, fatta di doveri, tragedie personali e lunghi viaggi. Una storia che continua a ispirare libri, film e serie televisive ancora oggi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.