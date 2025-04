Il 24 aprile 1967 Vladimir Komarov muore a bordo della Soyuz 1

MeteoWeb

Il 24 aprile 1967, la corsa allo Spazio pagò un prezzo altissimo: il cosmonauta sovietico Vladimir Komarov perse la vita durante il rientro sulla Terra a bordo della navetta Soyuz 1. Fu il primo essere umano a morire in una missione spaziale, segnando una delle pagine più tragiche dell’esplorazione oltre l’atmosfera. La missione, lanciata il 23 aprile, era stata sin dall’inizio funestata da problemi tecnici. La Soyuz 1 presentava gravi malfunzionamenti già in orbita: un pannello solare non si era aperto, causando problemi energetici e di stabilità. Nonostante le criticità, Komarov cercò con coraggio di controllare la navetta e prepararsi per il rientro.

Durante la discesa, però, il paracadute principale non si aprì correttamente e quello di emergenza si aggrovigliò. La Soyuz si schiantò a grande velocità nella steppa russa, causando la morte istantanea del cosmonauta.

Komarov fu celebrato come eroe nazionale, simbolo del sacrificio umano nel nome del progresso scientifico. La sua morte sollevò molte critiche interne sull’affrettata gestione del programma spaziale sovietico e segnò un momento di riflessione per l’URSS.

