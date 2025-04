Il 25 aprile 2015 il terremoto in Nepal: 10 anni fa il sisma che ha sconvolto il cuore dell’Himalaya

MeteoWeb

Il 25 aprile 2015 il Nepal è stato colpito da un devastante terremoto magnitudo 7.8, uno dei più forti mai registrati nella regione himalayana. L’epicentro è stato localizzato a circa 80 km a Nord/Ovest della capitale Kathmandu. Il sisma ha causato la morte di quasi 8700 persone, lasciando più di 22mila feriti e oltre 3 milioni di sfollati. Dal punto di vista geologico, il terremoto è stato il risultato della convergenza tra la placca indiana e quella euroasiatica, responsabile della formazione della catena montuosa dell’Himalaya. Il movimento improvviso lungo una faglia lunga circa 150 km ha rilasciato un’enorme quantità di energia, provocando il crollo di abitazioni, templi storici e infrastrutture vitali.

L’evento ha messo in luce la vulnerabilità delle aree urbane nepalesi, caratterizzate da costruzioni non antisismiche. Gli aiuti internazionali sono affluiti rapidamente, ma le difficoltà logistiche e l’instabilità politica hanno reso complessa la gestione dell’emergenza. A 10 anni dal sisma, la ricostruzione è ancora in corso e il ricordo di quel giorno resta vivo.

