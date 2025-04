25 Aprile 2025, Festa della Liberazione: cosa si celebra oggi

MeteoWeb

Oggi, 25 aprile 2025, l’Italia intera si ferma per celebrare la Festa della Liberazione, un anniversario fondamentale nella storia del nostro Paese. Cosa si commemora esattamente in questa giornata di festa nazionale?

25 aprile, la liberazione dall’occupazione

Il 25 aprile segna la liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista. Fu questo il giorno, nel lontano 1945, in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), presieduto da Luigi Longo, diede l’ordine di insurrezione generale in tutte le città ancora occupate dai tedeschi.

La fine di un periodo oscuro

Dopo anni di sofferenze, di guerra, di Resistenza partigiana, le principali città del Nord Italia, come Milano e Torino, vennero liberate dalle forze alleate e dai partigiani. Questa data simbolica rappresenta la fine di un periodo oscuro e l’inizio di una nuova era di libertà e democrazia per l’Italia.

Riflessione sui valori fondanti

La Festa della Liberazione non è solo una rievocazione storica, ma un’occasione per riflettere sui valori fondanti della Repubblica Italiana: la libertà, la democrazia, la giustizia sociale e la pace. È un momento per onorare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per liberare il Paese, dai partigiani agli internati nei campi di concentramento, dai militari che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana ai semplici cittadini che, con coraggio, opposero resistenza all’oppressione.

Festa della Liberazione, celebrazioni in tutta Italia

Come in tutto il resto d’Italia, si terranno diverse iniziative per celebrare questa importante ricorrenza. Cerimonie commemorative, deposizioni di corone d’alloro ai monumenti ai caduti, manifestazioni e incontri pubblici ricorderanno il significato profondo di questa giornata.

