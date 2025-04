25 Aprile: omaggio di Mattarella all’Altare della Patria

MeteoWeb

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, del Consiglio, Giorgia Meloni, della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e dalle altre autorità civili e militari ha reso omaggio all’Altare della Patria in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, primo appuntamento del programma di celebrazioni. Successivamente il Capo dello Stato si recherà a Genova, per la cerimonia in programma al Teatro Ivo Chiesa.

