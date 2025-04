Il 29 maggio il lancio di Ax-4: un nuovo capitolo nella corsa allo Spazio

MeteoWeb

Il 29 maggio 2025 una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale sarà scritta con il lancio di Ax-4, la 4ª missione privata con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), organizzata da Axiom Space in collaborazione con SpaceX. La missione, che partirà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo di un razzo Falcon 9 e una capsula Crew Dragon, porterà nello Spazio un equipaggio internazionale composto da 4 astronauti provenienti da 4 Paesi diversi: Peggy Whitson (Stati Uniti), Shubhanshu Shukla (India), Sławosz Uznański (Polonia) e Tibor Kapu (Ungheria).

Ax-4, una missione da record

Ax-4 non sarà solo un’importante tappa tecnologica e diplomatica: con quasi 60 esperimenti scientifici provenienti da 31 Paesi, rappresenta anche il più ampio programma di ricerca mai portato avanti da Axiom in una singola missione. Gli studi copriranno campi come la biologia, la medicina, la scienza dei materiali e le tecnologie spaziali, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza scientifica a beneficio sia della vita sulla Terra sia delle future missioni nello spazio profondo.

Inoltre, questa missione rappresenta la prima volta che astronauti di India, Ungheria e Polonia voleranno a bordo della ISS, con Uznański che diventerà il primo polacco a raggiungere lo Spazio dopo oltre 40 anni.

Un passo verso la stazione spaziale privata

Peggy Whitson, veterana dello Spazio e direttore del settore volo umano di Axiom, sarà al comando della missione. Per lei, Ax-4 rappresenta il 5° volo orbitale e il 2° come parte delle attività commerciali di Axiom. Whitson guiderà l’equipaggio durante le 2 settimane di permanenza sulla ISS, dove si concentreranno sull’esecuzione degli esperimenti e sul test di tecnologie cruciali per il futuro.

Secondo Lucie Low, Chief Scientist di Axiom, queste missioni private rappresentano un importante banco di prova per il progetto più ambizioso dell’azienda: la Axiom Station, la prima stazione spaziale commerciale completamente indipendente dalla ISS. “Ogni missione ci avvicina alla realizzazione di una piattaforma orbitale autonoma”, ha dichiarato Low. “Testiamo procedure, comunicazioni, addestramento e logistica per essere pronti al momento del distacco dalla ISS”.

Democratizzare l’accesso allo Spazio

La strategia di Axiom è chiara: rendere lo Spazio accessibile non solo ai Paesi tradizionalmente coinvolti nei programmi spaziali, ma anche a nuove nazioni, istituzioni e innovatori privati. Come sottolineato dalla stessa Low, “stiamo aprendo le porte a chi prima aveva accesso solo attraverso gli accordi tra agenzie spaziali internazionali”.

Il lancio di Ax-4 rappresenta quindi non solo un’evoluzione tecnologica, ma anche una trasformazione culturale, che potrebbe ridefinire il ruolo del settore privato nello Spazio.

