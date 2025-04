Il 3 aprile 1974 il “Super Outbreak”: 148 tornado colpiscono 13 Stati USA in 26 ore

MeteoWeb

Il 3 aprile 1974 gli Stati Uniti furono scossi da un evento meteorologico senza precedenti, che rimane tra i più devastanti della storia. In un arco di sole 26 ore, ben 148 tornado colpirono 13 Stati americani, infrangendo ogni record precedentemente stabilito. Questi tornado si formarono durante una violenta tempesta che attraversò il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, in un fenomeno che si rivelò devastante sia per la sua intensità che per la sua vastità. L’evento, noto come “Super Outbreak“, ha avuto un impatto significativo sulle comunità colpite, con un bilancio drammatico di 315 morti e circa 5.500 feriti.

Il passaggio dei tornado ha causato danni enormi a edifici, infrastrutture e terreni agricoli, lasciando intere città in macerie. Il fenomeno è stato studiato a fondo dai meteorologi, che hanno acquisito informazioni cruciali sulla formazione e la traiettoria dei tornado, permettendo in seguito miglioramenti nei sistemi di previsione e allerta.

