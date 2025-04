Il 4 aprile 1973 l’inaugurazione del World Trade Center a New York

MeteoWeb

Il 4 aprile 1973, a New York, veniva inaugurato il World Trade Center (WTC), un complesso di edifici che sarebbe diventato un simbolo di modernità e potenza economica. Il WTC, progettato dall’architetto Minoru Yamasaki, consisteva principalmente nelle iconiche Torri Gemelle, 2 grattacieli che, al momento della loro costruzione, erano i più alti del mondo. Con una altezza di 417 e 415 metri, le torri si elevarono come testimonianze di un’epoca di grande espansione economica, segnando una nuova era nel design architettonico e nelle capacità ingegneristiche.

Il progetto del World Trade Center mirava a creare un centro internazionale per il commercio, fungendo da punto di riferimento per le transazioni globali. Le torri erano destinate a ospitare uffici, ma l’intero complesso comprendeva anche spazi commerciali, ristoranti e un osservatorio panoramico. L’inaugurazione segnò l’inizio di una nuova fase nello sviluppo urbano di Manhattan, con l’area circostante che rapidamente si trasformò in uno dei distretti finanziari più influenti del mondo.

Sfortunatamente, il WTC divenne famoso anche per il tragico attacco terroristico dell’11 settembre 2001, che ne segnò la distruzione. Tuttavia, l’impatto architettonico ed economico delle Torri Gemelle continua a essere un capitolo indelebile nella storia della città e del mondo.

