Il 7 aprile 2001 il lancio di Mars Odyssey

Il 7 aprile 2001 la NASA lanciava la sonda Mars Odyssey, dando il via a una delle missioni più longeve e produttive nell’esplorazione del Pianeta Rosso. Decollata a bordo di un razzo Delta II dalla base di Cape Canaveral, la sonda aveva l’obiettivo di mappare la superficie marziana, studiarne la composizione chimica e cercare tracce d’acqua, elemento chiave per comprendere la possibilità di vita passata o futura.

Una volta raggiunta l’orbita marziana, nell’ottobre dello stesso anno, Mars Odyssey iniziò a raccogliere dati fondamentali grazie ai suoi strumenti avanzati, tra cui lo spettrometro gamma, capace di rilevare la presenza di idrogeno, indizio cruciale della presenza di ghiaccio d’acqua sotto la superficie. Le sue scoperte hanno rivoluzionato la nostra comprensione di Marte, confermando che vaste quantità di ghiaccio si celano appena sotto il suolo, specialmente nelle regioni polari.

Oltre al suo valore scientifico, Mars Odyssey ha svolto un ruolo essenziale come ponte di comunicazione per altre missioni, supportando rover come Spirit, Opportunity e Curiosity.

