8 aprile 2021, ondata di gelo storica: danni per milioni all’agricoltura piemontese

MeteoWeb

L’8 aprile 2021, il Piemonte è stato teatro di un’ondata di gelo tardivo di eccezionale intensità, che ha colpito duramente l’agricoltura regionale, in particolare le colture frutticole, vitivinicole e orticole. L’evento si è verificato dopo un inizio di primavera insolitamente mite, con temperature che, tra fine marzo e i primi giorni di aprile, avevano raggiunto anche i 27-28°C, anticipando sensibilmente la ripresa vegetativa delle piante. Questa anomalia ha reso le colture estremamente vulnerabili al brusco abbassamento termico che si è verificato nei giorni successivi.

Nel corso della notte tra il 7 e l’8 aprile, il crollo delle temperature ha assunto caratteristiche estreme, con minime comprese tra i -3°C e i -5°C in molte aree collinari e di pianura, come testimoniato dalle stazioni meteorologiche di Cavour (-5,3°C) e Lagnasco (-4,6°C). In alcune zone si sono raggiunti picchi ancora più bassi, fino a -8°C. Il gelo si è protratto per oltre 12 ore consecutive in diverse località, configurandosi come una gelata “nera”, tipica delle irruzioni di aria fredda e secca da nord, aggravata da cieli sereni e forte irraggiamento notturno.

L’impatto sull’agricoltura piemontese è stato devastante. I frutteti, in particolare quelli di pesche, susine, albicocche e ciliegie, sono stati i più colpiti, con danni che in alcune zone come il Saluzzese e il Cavourese-Pinerolese hanno superato il 50% della produzione. I germogli delle piante, già in fase avanzata a causa del caldo anomalo, sono stati letteralmente bruciati dal gelo. Gravi le perdite anche per le coltivazioni di actinidia (kiwi), danneggiate in vaste aree comprese tra il Saluzzese, il Pinerolese, il Canavese e il Vercellese.

I vigneti non sono stati risparmiati: il freddo ha interessato circa il 40% delle superfici coltivate a vite in Piemonte. Le varietà precoci come Nebbiolo e Barbera hanno subito perdite stimate tra il 20% e il 40%, in particolare nelle zone di Nizza Monferrato, Val Tiglione e Acquese. Anche il comparto orticolo ha registrato danni importanti, con zucchine e fragole compromesse nelle pianure e trapianti di pomodoro distrutti nel Tortonese. Le aziende floricole hanno riportato perdite ingenti nei vivai di piante ornamentali.

La superficie agricola colpita è stata stimata in circa 5.000 ettari, su un totale di oltre 43.000 ettari coltivati nella regione. Secondo le prime valutazioni di Confagricoltura Piemonte, l’ammontare economico dei danni ha superato i 18 milioni di euro. In alcune aree, la riduzione della produzione ha raggiunto punte del 75%, con conseguenze pesanti anche in termini di reddito per le aziende agricole.

L’eccezionalità di questo evento ha richiamato alla memoria altre gelate storiche, come quelle del 1997 e del 2017, ma la severità delle temperature minime registrate nel 2021 non si verificava da oltre 65 anni in alcune località piemontesi. Pur non registrandosi un aumento della frequenza delle gelate tardive negli ultimi decenni, l’effetto del cambiamento climatico risulta evidente: il progressivo anticipo dei cicli vegetativi, favorito da primavere sempre più calde, espone le colture a rischi crescenti in caso di ritorni improvvisi del freddo.

L’evento dell’aprile 2021 ha evidenziato con forza la necessità di potenziare gli strumenti di difesa attiva e di gestione del rischio in agricoltura. In un contesto climatico in evoluzione, il sistema produttivo agricolo è chiamato ad adattarsi con strategie innovative, capaci di tutelare la produttività e la sostenibilità economica delle imprese anche di fronte a eventi meteorologici estremi e sempre più imprevedibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.