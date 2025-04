L’8 aprile 217 l’assassinio di Caracalla: svolta politica nell’Impero Romano

MeteoWeb

L’8 aprile 217 d.C l’imperatore Marco Aurelio Antonino, meglio conosciuto come Caracalla, viene assassinato nei pressi di Carrhae (l’odierna Harran, in Turchia). L’omicidio, orchestrato dal prefetto del pretorio Marco Opellio Macrino, mise fine a un regno segnato da campagne militari aggressive e da profonde riforme sociali, come la celebre Constitutio Antoniniana, che estese la cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti liberi dell’impero.

Secondo le fonti antiche, tra cui Cassio Dione, Caracalla fu colto di sorpresa mentre si fermava per un’esigenza personale durante un viaggio. L’attentato non fu solo un atto di vendetta privata — l’imperatore aveva accumulato numerosi nemici tra l’élite militare e politica — ma anche un colpo di mano ben pianificato da Macrino, che salì subito al trono come primo imperatore non proveniente dal Senato.

La morte di Caracalla aprì una fase di transizione e instabilità, segnando il declino progressivo della dinastia dei Severi. Sul piano scientifico, questo evento offre preziosi spunti per lo studio delle dinamiche di potere, della propaganda imperiale e dei meccanismi di successione nella complessa macchina politica romana.

