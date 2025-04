Il 9 aprile 1959 NASA presenta i Mercury Seven, l’America entra nell’era spaziale

MeteoWeb

Il 9 aprile 1959 la NASA scrive una pagina indelebile nella storia dell’esplorazione spaziale, annunciando la selezione dei primi 7 astronauti destinati a portare gli Stati Uniti oltre i confini terrestri. Conosciuti come i “Mercury Seven“, questi pionieri diventarono rapidamente volti familiari per milioni di americani, simboli viventi della corsa allo Spazio in pieno svolgimento.

Il gruppo, composto da Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard e Deke Slayton, fu scelto tra centinaia di piloti collaudatori e militari, selezionati per il loro coraggio, la loro resistenza fisica e le loro straordinarie capacità tecniche. L’obiettivo del Programma Mercury era ambizioso: inviare un essere umano nello Spazio e riportarlo sano e salvo sulla Terra, un traguardo che avrebbe dimostrato la superiorità tecnologica e scientifica degli Stati Uniti nel contesto della Guerra Fredda.

L’annuncio ufficiale, avvenuto durante una conferenza stampa affollatissima, catturò l’immaginazione del pubblico e trasformò i 7 astronauti in eroi nazionali ancor prima di salire a bordo di una capsula spaziale. Quel giorno, la frontiera spaziale non fu più un sogno remoto, ma una missione concreta destinata a cambiare per sempre il corso della storia.

