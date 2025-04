Il 9° lancio di Starship si avvicina: Super Heavy “usato” accende i motori | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

SpaceX sta intensificando i preparativi per il 9° test di volo del suo colossale razzo Starship, una missione che segnerà un’importante pietra miliare: il riutilizzo del primo stadio Super Heavy del veicolo. Nella giornata di ieri (3 aprile), presso il sito di Starbase, nel Sud del Texas, l’azienda ha condotto un test di accensione statica. Durante la prova, i 33 potenti motori Raptor di un booster Super Heavy sono stati brevemente attivati mentre il gigantesco propulsore rimaneva saldamente ancorato alla piattaforma di lancio.

Non si è trattato di un debutto per questo particolare razzo. “Accensione statica del Super Heavy in preparazione al nono test di volo di Starship. Questo booster ha già volato ed è rientrato durante il Volo 7, e 29 dei suoi 33 motori Raptor hanno già dimostrato la loro affidabilità in volo“, ha comunicato SpaceX su un post su X.

I voli precedenti

Il Volo 7, lanciato il 16 gennaio, ha avuto un successo parziale. Super Heavy è ritornato con successo a Starbase, dove è stato “catturato” dalle braccia a “bacchetta” della torre di lancio. Tuttavia, lo stadio superiore di Starship, alto 52 metri, è esploso meno di 10 minuti dopo il decollo, spargendo detriti fino alle isole Turks e Caicos.

Un destino simile ha segnato il Volo 8, decollato il 6 marzo: un’altra cattura impeccabile del Super Heavy e un’altra detonazione dello stadio superiore sopra l’Oceano Atlantico. In entrambe le missioni, lo stadio superiore – che SpaceX chiama Starship, o semplicemente Ship – avrebbe dovuto effettuare un ammaraggio controllato al largo delle coste dell’Australia occidentale circa 65 minuti dopo il lancio.

Starship, nuovo lancio all’orizzonte

Starship è il razzo più grande e potente mai costruito. Entrambi i suoi stadi sono progettati per essere completamente riutilizzabili, una svolta che secondo SpaceX renderà economicamente fattibili la colonizzazione di Marte e altre imprese spaziali ambiziose.

Nessuna delle 8 missioni di prova di Starship finora ha visto il riutilizzo di un booster Super Heavy o di uno stadio superiore Ship. Pertanto, il Volo 9 rappresenterà un evento senza precedenti. SpaceX non ha ancora annunciato una data di lancio precisa per la missione, ma l’accensione statica di un booster già collaudato indica che il prossimo tentativo è sempre più vicino.

