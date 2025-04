All’Accademia dei Lincei la tavola rotonda dedicata a Michele Caputo

MeteoWeb

Il 7 maggio 2025 alle ore 15:00 si terrà a Roma, presso la Sala di Scienze Fisiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei a Palazzo Corsini, un convegno in onore di Michele Caputo dal titolo “La Interdisciplinarità Sistemica: la Fisica Matematica di Michele Caputo per l’Economia Strutturale e la Geodinamica”. Già Direttore dal 1974 al 1976 dell’allora Istituto Nazionale di Geofisica (ING), oggi Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Michele Caputo è pioniere della conoscenza geofisica, della geodinamica e della sismologia, sia nel panorama nazionale che internazionale. Nato a Ferrara nel 1927, il geofisico è stato protagonista di numerose scoperte, come la subduzione della litosfera sotto l’Appennino e la sismotettonica del Mediterraneo, della creazione di cataloghi moderni della sismicità nazionale e degli tsunami ed è grande fonte di ispirazione per numerosi allievi che hanno contribuito al miglioramento delle conoscenze nelle Geoscienze negli ultimi sessant’anni.

Nella raccolta di saggi “Memory, Mathematics and Economics”, pubblicata nel 2019 nella collana “Memorie” della Classe di Scienze Morali dei Lincei, Caputo ha presentato un’analisi con approccio interdisciplinare sul ruolo della memoria tramite un formalismo matematico funzionale. I suoi risultati dimostrano che il formalismo della memoria è cruciale per la modellizzazione di molti fenomeni economici.

Per partecipare in presenza al convegno è necessaria l’iscrizione mediante modulo di registrazione. Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto in diretta streaming sui canali dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.