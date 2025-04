L’Accademia Nazionale delle Scienze dei XL inaugura il 243° Anno Accademico: nuovi soci, premi d’eccellenza e focus sull’innovazione scientifica

MeteoWeb

Il 22 maggio 2025 l’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL inaugurerà il 243° Anno Accademico dalla sua fondazione. Un benvenuto ai nuovi soci nazionali eletti, il Prof. Alessandro Melchiorri, Sapienza Università di Roma e il Prof. Pietro Perona, California Institute of Technology di Pasadena. Come da consuetudine, durante la Cerimonia saranno consegnate le Medaglie dei XL per l’anno 2025: la Medaglia dei XL per la Matematica alla Prof.ssa Gabriella Tarantello, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; la Medaglia dei XL per le Scienze Fisiche e Naturali al Prof. Gianaurelio Cuniberti, Institute for Materials Science and Max Bergmann Center of Biomaterials di Dresda; la Medaglia Matteucci alla Prof.ssa Francesca Matteucci, Università degli Studi di Trieste.

Per l’occasione, il Socio Prof. Giuseppe Macino terrà una prolusione sul tema Open-ST una tecnologia interdisciplinare di trascrittomica spaziale per la medicina di precisione. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia – Via Lazzaro Spallanzani 1/A).

