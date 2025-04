Adunata degli Alpini: appuntamento a Biella dal 9 all’11 maggio, evento record

MeteoWeb

Conto alla rovescia per la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che prenderà il via il 9 maggio a Biella. La città piemontese, per la prima volta teatro del grande raduno delle “penne nere”, si prepara a un’affluenza straordinaria: si stimano circa 90mila presenze al giorno, con un picco durante la sfilata finale, per un totale di oltre 400mila partecipanti. Oltre 700 autobus e 600 camper raggiungeranno le aree attrezzate predisposte, mentre circa 10mila alpini troveranno posto negli attendamenti. Le Ferrovie potenzieranno i collegamenti con 44 treni speciali sulla linea Novara-Biella e 39 sulla Santhià-Biella per sabato e domenica. Non mancheranno gli arrivi spettacolari: gli Alpini della Valsesia percorreranno 48 km a piedi, mentre da Venzone un gruppo arriverà in bicicletta dopo 660 km.

Biella e i comuni limitrofi si vestiranno a festa con 24mila bandiere tricolori e ospiteranno 78 cori e 16 fanfare. A guidare i visitatori una guida distribuita in 40mila copie, insieme a uno speciale numero de “L’Alpino”. Imponente anche la copertura mediatica, con 500 accrediti stampa già rilasciati.

