Affondamento del Bayesian: downburst o tromba marina? Lo studio definitivo

Il 19 agosto 2024, al largo della costa settentrionale siciliana, un tragico evento ha scosso il mondo della nautica e della meteorologia: lo yacht Bayesian è affondato improvvisamente a circa 600 metri dalla costa di Porticello, piccolo borgo marinaro in provincia di Palermo. Il bilancio è stato drammatico: sette vittime su 22 persone a bordo, tra cui cittadini britannici, statunitensi e canadesi.

La causa dell’incidente è stata attribuita a un violento fenomeno atmosferico verificatosi nel cuore della notte. Tuttavia, l’esatta natura dell’evento meteorologico responsabile rimane oggetto di discussione tra esperti: è stato un downburst oppure una tromba marina?

Un temporale violento nel cuore della notte

Nel momento dell’affondamento, l’area era interessata da un sistema temporalesco attivo, associato a piogge torrenziali e raffiche di vento improvvise. L’analisi condotta da un gruppo di meteorologi della Royal Meteorological Society, basata su fonti osservative, satellitari e modellistiche, punta con decisione verso una spiegazione: lo yacht sarebbe stato colpito da un evento convettivo di tipo lineare, compatibile con un downburst.

Il contesto meteorologico: un ambiente favorevole all’instabilità

L’intera area tirrenica meridionale, in quel frangente, si trovava sotto l’influenza di un ciclone in quota centrato sull’Italia centrale, accompagnato da un fronte freddo in avvicinamento. Le condizioni atmosferiche – elevata umidità, forte instabilità e significativo wind shear verticale – hanno creato un ambiente perfetto per lo sviluppo di celle temporalesche intense.

Dalle 23:00 UTC del 18 agosto fino alle 03:00 UTC del 19, i dati satellitari hanno confermato la presenza di un sistema convettivo a mesoscala (MCS) nel basso Tirreno. La natura e la breve durata delle celle convettive osservate, assieme al movimento atipico rispetto a quello classico delle supercelle “right mover”, hanno suggerito l’assenza di supercelle organizzate.

Evidenze raccolte: vento lineare e caratteristiche da downburst

Diversi elementi raccolti sul campo e analizzati post-evento rafforzano l’ipotesi del downburst:

Video amatoriali ripresi dalla costa mostrano raffiche lineari , provenienti da nord-ovest, senza segni evidenti di rotazione o di una tromba marina.

ripresi dalla costa mostrano , provenienti da nord-ovest, senza segni evidenti di rotazione o di una tromba marina. Lo yacht stesso , secondo i dati AIS, è stato spinto verso sud-est prima dell’affondamento, coerentemente con la direzione dei venti osservati.

, secondo i dati AIS, è stato spinto verso sud-est prima dell’affondamento, coerentemente con la direzione dei venti osservati. Le stazioni meteorologiche costiere hanno rilevato segnali classici di un downburst: aumento improvviso della pressione, calo della temperatura potenziale e assenza di indicatori legati a mesocicloni o vortici rotanti.

L’ipotesi alternativa: un tornado nascosto avvolto dalla pioggia

Nonostante l’assenza di prove dirette di una tromba marina, gli esperti non escludono del tutto questa possibilità. In contesti simili, una tromba d’aria non mesociclonica può formarsi rapidamente all’interno di mesovortici generati da QLCS (sistemi convettivi quasi lineari). Questo tipo di tornado, spesso avvolto dalla pioggia, è difficilissimo da rilevare in tempo reale senza il supporto di radar Doppler.

L’assenza di danni visibili lungo la costa rafforza la tesi che, se tornado vi fu, abbia avuto impatto esclusivamente in mare. Tuttavia, l’ipotesi dominante resta quella del vento lineare discendente, compatibile con un downburst, come principale causa dell’affondamento.

Un’allerta che poteva fare la differenza

Le simulazioni numeriche eseguite dal centro operativo ARPAE-SIMC, utilizzando il modello ad alta risoluzione ICON, avevano già previsto la possibile presenza di raffiche intense sul Mar Tirreno meridionale con oltre 24 ore di anticipo. Parallelamente, la Protezione Civile italiana aveva emesso un’allerta temporali per il 19 agosto 2024, in particolare per le aree settentrionali della Sicilia.

Tuttavia, l’evento ha messo ancora una volta in luce i limiti dei sistemi di allerta attuali: le previsioni generalizzate non sempre riescono a intercettare con precisione la tempistica e l’intensità di fenomeni estremi e localizzati, soprattutto in ambito marino.

Un sistema radar avrebbe potuto salvare vite?

L’analisi post-evento rivela che la cella temporalesca responsabile si è sviluppata circa tre ore prima dell’incidente, mantenendo una traiettoria stabile. In presenza di un sistema di allerta radar in tempo reale, integrato con gli strumenti di bordo, sarebbe stato possibile emettere un allarme mirato, potenzialmente salvando delle vite.

Questo episodio sottolinea l’urgenza di investire in tecnologie di allerta precoce, specialmente per le aree marine, spesso trascurate ma altamente vulnerabili. I sistemi radar, abbinati a reti di sensori meteorologici e all’intelligenza artificiale, possono oggi offrire previsioni molto più tempestive e affidabili, se opportunamente implementati.

Conclusioni: dalla tragedia alla prevenzione

Il caso del Bayesian non è soltanto una tragedia da archiviare nei bollettini: è un campanello d’allarme per tutto il Mediterraneo. In un contesto climatico sempre più instabile, in cui i fenomeni intensi tendono a moltiplicarsi anche fuori stagione, l’informazione meteorologica tempestiva e mirata diventa uno strumento di sicurezza, non solo di pianificazione.

Serve una nuova generazione di allerte meteo, capace di intercettare anche i fenomeni più rapidi e imprevedibili. Solo così si potrà passare da un approccio reattivo a uno realmente preventivo, proteggendo chi vive, lavora o viaggia sul mare.

