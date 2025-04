Agroalimentare, Meloni: “risvolti pesanti dai dazi, se necessario risposte adeguate”

MeteoWeb

“I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto mondo, a partire ovviamente dall’Europa. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export salito nel 2024 del 17%. Il mercato statunitense per noi è fondamentale, è evidente che l’introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani, e penso sarebbe un’ingiustizia anche per molti americani, perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi può spendere di più”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell’arte della cucina italiana, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi.

“Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni“, ha aggiunto.

Sulla guerra commerciale interviene anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Presidente estone Alar Karis. I dazi sono un “errore profondo” per cui da parte europea “serve una risposta compatta, serena, determinata”.

Meloni ai maestri della cucina: “siete opere d’arte viventi”

“Voglio dire senza esagerare che mi piace considerare queste persone come una sorta di beni culturali viventi perché nelle loro mani, nella loro maestria c’è la sintesi di un patrimonio che continua ad evolversi, pur rimanendo ancorato alle proprie radici, fedele alle proprie radici”, ha detto Meloni, intervenendo alla prima premiazione dei Maestri dell’arte della cucina italiana.

Il Premier ha sottolineato che “abbiamo consegnato un riconoscimento che non esisteva” perché “incredibilmente nessuno fin qui aveva pensato a un modo per valorizzare il contributo di chi con la sua opera di ingegno e competenza esalta ogni giorno il prestigio della cucina italiana e facendolo, rende lustro alla nostra nazione, valorizza il nostro straordinario patrimonio enogastronomico e lo rende apprezzato in tutto il mondo”. Peraltro, ha osservato Meloni, “questo avviene già da molto tempo in altre nazioni dalle quali tuttavia non abbiamo niente da imparare”. E ora “pensavamo fosse giusto per l’Italia ringraziare questi simboli, questi patrioti, ambasciatori per il servizio che rendono alla nazione”.

