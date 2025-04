Prende il via Agrofutura, il grande viaggio nell’agroalimentare italiano: le tappe del tour

MeteoWeb

Prende il via AGROFUTURA, il grande progetto editoriale e territoriale firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana. Main Partner BPER Banca. Un’iniziativa ambiziosa e trasversale, pensata per raccontare, promuovere e valorizzare uno dei settori più vitali e identitari del nostro Paese: l’agroalimentare italiano – QN AGROFUTURA è un vero e proprio percorso multicanale che unisce informazione, divulgazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di dare voce a chi crea valore ogni giorno nel settore Agroalimentare: agricoltori, imprenditori, istituzioni, banche, scienziati, startupper, chef, giovani e comunità locali. Un viaggio attraverso eventi dal vivo, contenuti editoriali, formati digitali e iniziative culturali, per esplorare insieme le sfide dell’agricoltura contemporanea e le potenzialità del Made in Italy agroalimentare.

5 assi portanti

Il progetto si articola intorno a cinque grandi tematiche, affrontate in modo trasversale durante il festival e le tappe del tour:

Cibo di qualità e prodotti DOP e IGP

Un focus sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani certificati, sul legame con i territori e sulle filiere corte e sull’individuazione dei canali di finanziamento più adeguati per le aziende impegnate in strategie di sviluppo o nei processi di transizione sostenibile. Con workshop, degustazioni e incontri con consorzi di tutela.

Agro-turismo e promozione del territorio

Il cibo come veicolo di identità culturale e motore di sviluppo turistico, con tavole rotonde dedicate a itinerari enogastronomici e marketing territoriale.

Innovazione e Agricoltura 4.0

Droni, sensori, intelligenza artificiale, big data: le nuove frontiere dell’agricoltura intelligente e sostenibile, raccontate attraverso demo, case study e startup.

Imprenditoria femminile e nuove generazioni

Un’attenzione speciale a chi sta portando nuova linfa al settore: le donne e i giovani. Con testimonianze, panel e attività di mentoring.

Salute, sostenibilità e sicurezza alimentare

Un’esplorazione del rapporto tra cibo, benessere, ambiente e responsabilità sociale. Con esperti, nutrizionisti e aziende che mettono al centro la qualità della vita.

La tappa inaugurale si terrà a Bologna il 16 e 17 maggio, trasformando la città in un laboratorio a cielo aperto dell’agricoltura del futuro, aperto gratuitamente a tutti i cittadini. L’evento è patrocinato dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Venerdì 16 maggio, mattino – Museo della Storia di Bologna (Palazzo Pepoli), Main Conference Agrofutura

La mattinata sarà dedicata a una business conference: un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, ricerca e finanza. Dopo i saluti di Agnese Pini – direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – e del vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini, interverranno:

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; l’Onorevole Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Stefano Bonaccini e Dario Nardella, membri della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue della Regione Emilia-Romagna.

Seguiranno interventi tecnici e panel dedicati a operatori del settore.

Tra i relatori Silvia Carpio, Coordinatrice per l’Emilia-Romagna dell’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta, Giovanni Dinelli, Direttore Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, Marco Lazzari, Responsabile del Servizio Agri Banking di BPER Banca, Marco Marcatili, Responsabile Strategia e Sviluppo Nomisma e Presidente CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna, Francesco Ubertini, Presidente Cineca, le rappresentanti dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e molti altri.

Venerdì 16 maggio pomeriggio e sabato 17 maggio tutto il giorno – Museo della Storia di Bologna (Palazzo Pepoli), Casa Carlino in Piazza Minghetti e il Green Carpet.

Il Festival avrà il suo headquarter tra Palazzo Pepoli e Casa Carlino, una vera e propria serra in Piazza Minghetti realizzata rispettando i principi di ecosostenibilità in collaborazione con O2Farm.

A unire le due location ci sarà un’installazione di grande impatto scenografico: un lungo green carpet realizzato con erba e alberi autoctoni del territorio emiliano-romagnolo.

Venerdì 16 maggio e sabato 17 maggio, Agrofutura in città, il festival diffuso in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna.

Nel cuore della città, il Festival si espande: 25 esercizi commerciali (ristoranti, botteghe, salsamentari, drogherie, pasticcerie, panifici, enoteche), identificati in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna tra gli associati dell’Associazione di categoria, diventeranno parte del percorso “Agrofutura in città”. Verranno coinvolti i punti vendita di Bologna, individuando un percorso tematico che andrà a comporre il “Menù del Carlino”. Ogni esercizio commerciale coinvolto, segnalato da un allestimento firmato Agrofutura & il Resto del Carlino, creerà un’esperienza nel proprio negozio: degustazioni a tema, prodotti realizzati per l’occasione, dimostrazioni. La mappa e le attività di ogni singolo negozio saranno pubblicate sul giornale e sul sito del Carlino.

Il testimone passa a Firenze, dove il 10 e 11 giugno, all’interno di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, si terrà la seconda tappa del Festival.

Nel corso dell’evento:

Conferenza con i rappresentanti de La Nazione, i governatori delle Regioni partner dell’iniziative, associazioni di categoria, accademici, aziende e start up

Laboratori per adulti e bambini

Incontri con le start up toscane

Workshop a tema cibo e vino

Presentazioni di libri

Il progetto prosegue con eventi itineranti tra giugno e settembre con Agrofutura Tour con eventi a Modena, Cesena, San Rossore e Alberese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.