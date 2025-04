AISLA presenta il nuovo dispositivo per la riabilitazione motoria: innovazione e solidarietà per le persone con SLA

MeteoWeb

AISLA invita alla cerimonia ufficiale di consegna di un dispositivo all’avanguardia per la riabilitazione motoria delle persone con SLA e malattie neuromuscolari. “Un gesto concreto, reso possibile dalla generosità di Sparkasse e dell’intera comunità, che rafforza la rete della cura con strumenti innovativi e ad alto impatto sociale. Grazie alla campagna “Ci muoviamo per chi non può muoversi”, promossa durante la maratona solidale natalizia “La Promessa”, è stato acquistato e attivato un nuovo dispositivo robotico – il Vibramoov Physio Kit – che stimola la percezione del movimento anche in assenza di volontarietà. Un passo avanti nella fisioterapia neuromuscolare, ora integrato nel percorso clinico del Centro NeMO Trento”, si legge in una nota.

“Per raccontare una storia di innovazione e solidarietà che parte dal basso e si traduce in impatto reale. Per dare voce a chi vive la fragilità e oggi riceve risposte concrete grazie alla sinergia tra associazioni, professionisti e cittadini. Per scoprire una tecnologia che migliora la qualità della vita delle persone con SLA. Per ascoltare le testimonianze di chi ha reso possibile questo traguardo: volontari, operatori sanitari, pazienti e sostenitori. Rappresentanti del mondo sanitario, della ricerca, del volontariato e della comunità locale, insieme a figure istituzionali e protagonisti del welfare trentino”, conclude il comunicato.

