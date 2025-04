Algeria e Spagna esplorano nuove sinergie per l’idrogeno verde e la decarbonizzazione

MeteoWeb

L’amministratore delegato della compagnia statale algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, ha incontrato l’omologo della multinazionale energetica spagnola Cepsa, Maarten Wetselaar, alla presenza di alti funzionari delle rispettive aziende. Secondo un comunicato stampa di Sonatrach, l’obiettivo dell’incontro era consolidare la cooperazione strategica ed esaminare nuove opportunità di partnership, in particolare nel campo delle energie pulite e rinnovabili. I colloqui si sono concentrati pertanto sul rafforzamento delle relazioni tra Sonatrach e Cepsa, con particolare attenzione allo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili.

Le parti hanno ribadito il loro impegno a collaborare a un’iniziativa volte a promuovere la transizione energetica e a ridurre l’impronta del carbonio. Nell’ottobre 2024, Sonatrach e Cepsa hanno firmato un memorandum d’intesa per realizzare congiuntamente uno studio di fattibilità su un progetto integrato di produzione di idrogeno verde in Algeria, destinato principalmente alla fornitura del mercato europeo. Questo progetto prevede la costruzione di un impianto di produzione di idrogeno tramite elettrolisi, alimentato da energia solare ed eolica, nonché di impianti per la produzione di metanolo e/o ammoniaca verde, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione di entrambe le aziende.

