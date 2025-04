Alghe preistoriche riportate in vita dopo 7mila anni sul fondo del Mar Baltico

MeteoWeb

Molti organismi, dai batteri ai mammiferi, possono entrare in una modalità “dormiente” per sopravvivere a periodi di condizioni ambientali sfavorevoli. Tra questi anche Skeletonema marinoi, un’alga molto comune nel Mar Baltico, oggetto di un nuovo studio. La ricerca, guidata dall’Istituto Leibniz tedesco per la ricerca nel Mar Baltico – Warnemünde, ha permesso di riportare in vita alghe preistoriche: dopo aver passato 7mila anni sul fondo del Mar Baltico senza luce né ossigeno, addormentate nel fango che costituisce il fondale, queste alghe hanno riacquistato tutte le loro funzioni, dalla capacità di crescere a quella della fotosintesi. Le alghe della specie Skeletonema marinoi sono tra gli organismi più antichi ad essere stati risvegliati con successo.

Lo studio, pubblicato sul The Isme Journal della Società Internazionale per l’Ecologia Microbica, permetterà di ricostruire il passato del Mar Baltico per cercare di capire come riuscirà a adattarsi ai cambiamenti futuri.

Le alghe Skeletonema marinoi costituiscono uno dei più importanti polmoni del pianeta: producono, infatti, il 25% di tutto l’ossigeno immesso in atmosfera. “Tali depositi sono come capsule del tempo, contenenti informazioni preziose sugli ecosistemi del passato e sulle comunità biologiche che li abitavano, così come sullo sviluppo delle loro popolazioni e sui cambiamenti genetici”, afferma Sarah Bolius, che ha guidato lo studio.

Durante una spedizione del 2021, i ricercatori hanno raccolto campioni di sedimenti che si trovano a una profondità di 240 metri: da nove di questi campioni è stato possibile riportare in vita le alghe, la più antica delle quali risale a circa 7.000 anni fa. “Il fatto che siamo stati effettivamente in grado di riattivare con successo queste vecchie alghe dal loro stato dormiente – commenta Bolius – è un passo importante nell’ulteriore sviluppo della ‘Ecologia della resurrezione’. Ciò significa che ora, in laboratorio, è possibile fare salti indietro nel tempo in varie fasi della storia del Mar Baltico”.

