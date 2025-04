Allarme rientrato: notte fredda ma senza danni per i campi dell’Emilia-Romagna

MeteoWeb

Nella notte appena trascorsa, l’Emilia-Romagna ha evitato per un soffio il rischio di gelate diffuse che, secondo le previsioni, avrebbero potuto compromettere gravemente le colture agricole. Le temperature, attese fino a -2/-3°C nelle zone rurali più esposte, si sono in realtà mantenute appena al di sopra dello zero nella maggior parte del territorio, risparmiando le campagne da danni significativi. Solo in aree molto localizzate si sono registrati valori negativi, senza però determinare conseguenze rilevanti per le coltivazioni.

Questo scampato pericolo è stato accolto con sollievo dagli agricoltori, che si erano preparati con attenzione all’arrivo dell’ondata di freddo. In molti hanno adottato misure consolidate per contrastare il gelo, riducendo al minimo i rischi per le colture in piena fase di sviluppo. Tra le tecniche messe in campo spiccano l’impiego delle ventole anti-gelo, dispositivi in grado di creare movimenti d’aria che impediscono all’aria fredda di stagnare al livello del suolo, proteggendo così i tessuti più delicati delle piante. Un’altra strategia ampiamente utilizzata è stata l’accensione di fuochi o bruciatori nei campi, un metodo tradizionale ma ancora efficace per mantenere la temperatura ambientale sopra lo zero nei pressi delle colture. In alcune aziende agricole si è fatto ricorso anche all’irrigazione sottochioma, una tecnica che sfrutta il calore latente sprigionato durante la formazione del ghiaccio per salvaguardare i tessuti vegetali dai danni da congelamento.

Il contesto meteorologico è stato caratterizzato da un’afflusso di aria artica che ha investito buona parte dell’Europa centrale e orientale, portando con sé gelate tardive in molte regioni. L’Emilia-Romagna, pur colpita marginalmente, ha beneficiato di condizioni meno rigide rispetto ad altre aree del continente, con valori termici che hanno permesso di evitare il peggio. Le colture più sensibili, come pesche e albicocche già in fase avanzata di fioritura o post-fioritura, sono rimaste indenni, scongiurando le pesanti perdite che in passato eventi simili avevano causato.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un progressivo rialzo delle temperature, con un allontanamento del rischio di nuove gelate notturne. Gli agricoltori, tuttavia, rimarranno vigili: la stagione primaverile, si sa, può riservare improvvisi cambiamenti climatici. In un settore dove il meteo incide in modo diretto sulla resa e sulla qualità dei raccolti, l’attenzione resta sempre alta. Per ora, però, l’Emilia-Romagna può tirare un sospiro di sollievo: il freddo non ha vinto.

