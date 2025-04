Allarme siccità in Europa: 30% del continente sotto stress idrico

MeteoWeb

La primavera 2025 conferma un trend ormai inarrestabile: l’emergenza siccità continua a colpire duramente gran parte dell’Europa, con impatti significativi su agricoltura, risorse idriche e sicurezza alimentare. I dati più recenti del European Drought Observatory (EDO) parlano chiaro: quasi il 30% del territorio europeo è attualmente sotto stato di allerta per siccità, mentre oltre l’1,5% è in condizioni di emergenza idrica avanzata.

Vediamo nel dettaglio la situazione attuale e cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi.

Le aree europee più colpite: una crisi geografica diffusa

La mappa della siccità 2025 disegna uno scenario preoccupante, con epicentri di crisi che toccano sia l’Europa centrale sia quella mediterranea.

Centro e sud Europa : Ampie zone della Spagna sud-orientale , della Polonia , della Lituania , della Grecia e di Cipro stanno registrando livelli di aridità estremi. Preoccupano anche situazioni critiche in Francia , Germania , Irlanda e Scozia . Solo nel 2023, in Spagna, si sono contati oltre 34.000 km² di superficie colpita da siccità severa, seguiti da 24.000 km² in Polonia e 20.000 km² in Lituania.

: Ampie zone della , della , della , della e di stanno registrando livelli di aridità estremi. Preoccupano anche situazioni critiche in , , e . Solo nel 2023, in Spagna, si sono contati oltre di superficie colpita da siccità severa, seguiti da in Polonia e in Lituania. Bacino Mediterraneo: Qui il problema è ancora più acuto. In Sardegna, i bacini idrici, a fine 2023, contenevano meno del 50% della loro capacità. In Catalogna, il livello delle riserve idriche è sceso sotto il 16%, obbligando le autorità a dichiarare l’emergenza idrica.

Questa crisi idrica prolungata ha impatti diretti non solo sulla disponibilità di acqua potabile, ma anche sull’agricoltura, sull’energia idroelettrica e sul rischio di incendi boschivi.

Agricoltura in ginocchio: il peso della siccità sulle produzioni

Le condizioni di siccità agricola si estendono su vaste aree del Mediterraneo, compromettendo gravemente le colture. Particolarmente colpite risultano l’Italia centrale e meridionale, la Grecia e la Turchia centro-occidentale.

Lo stress idrico sta riducendo sensibilmente la resa agricola e costringendo molte regioni a imporre restrizioni sull’uso delle risorse idriche, una situazione che rischia di incidere anche sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti agroalimentari nei prossimi mesi.

Italia: luci e ombre in uno scenario ancora fragile

Anche l’Italia non è immune dagli effetti della siccità, sebbene con importanti differenze tra Nord e Sud:

Nord Italia : Al 14 aprile 2025, la situazione appare sorprendentemente positiva. Grazie a una primavera molto piovosa, i principali laghi del Nord registrano livelli superiori alla media stagionale, offrendo una boccata d’ossigeno temporanea sia per l’ agricoltura sia per la produzione idroelettrica .

: Al 14 aprile 2025, la situazione appare sorprendentemente positiva. Grazie a una primavera molto piovosa, i principali laghi del Nord registrano livelli superiori alla media stagionale, offrendo una boccata d’ossigeno temporanea sia per l’ sia per la . Centro-Sud e Isole : In molte aree, invece, la crisi idrica persiste. In Abruzzo , migliaia di utenze sono state soggette a turnazioni idriche. In Marche , Umbria e Lazio , diverse zone rimangono sotto monitoraggio per severità idrica medio-alta.

: In molte aree, invece, la crisi idrica persiste. In , migliaia di utenze sono state soggette a turnazioni idriche. In , e , diverse zone rimangono sotto monitoraggio per severità idrica medio-alta. Sicilia e Sardegna: Nonostante un parziale recupero nella produzione idroelettrica, soprattutto in Sicilia, i bacini idrici restano sotto pressione, in particolare in Sardegna.

Prospettive climatiche: cosa ci aspetta nell’estate 2025?

Le previsioni stagionali non lasciano spazio all’ottimismo. Tra maggio e luglio 2025, le temperature sono attese superiori alla media su tutta l’Europa, con probabilità tra il 70% e il 100%. La zona mediterranea sarà ancora una volta tra le più esposte a condizioni climatiche estreme.

Le precipitazioni dovrebbero mantenersi nella media, ma si prospetta un’alta probabilità di periodi secchi verso fine estate, soprattutto nell’Europa dell’est.

Il rischio di incendi boschivi sarà particolarmente elevato, come già osservato nel 2023 in Grecia e Turchia.

Un problema strutturale aggravato dal cambiamento climatico

Secondo gli esperti, la siccità non può più essere considerata un evento eccezionale: è una crisi strutturale destinata ad aggravarsi a causa del cambiamento climatico.

Il Mediterraneo, in particolare, è uno degli “hotspot climatici” più vulnerabili, con previsioni di drastico calo delle precipitazioni e aumento delle ondate di calore. La gestione sostenibile dell’acqua diventa così una priorità strategica, non solo per l’agricoltura, ma per la sopravvivenza stessa di molte comunità locali.

“Eventi di grave e prolungata siccità stanno colpendo l’Europa da più di due anni e l’Africa settentrionale da sei anni, provocando carenze idriche e ostacolando la crescita della vegetazione.”

— European Drought Observatory, febbraio 2024

Conclusioni: una sfida che non possiamo ignorare

La fotografia dell’Europa nella primavera 2025 è chiara: la siccità è una minaccia concreta e crescente. Anche dove condizioni climatiche favorevoli hanno temporaneamente attenuato il problema — come nel Nord Italia —, la vulnerabilità resta elevata.

Affrontare la siccità richiede politiche lungimiranti, innovazione tecnologica e una nuova cultura della responsabilità ambientale. Il futuro del nostro continente dipenderà dalla capacità di rispondere oggi a questa crisi idrica con decisione e competenza.

