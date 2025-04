Allarme “truffa del rimborso”: attenzione ad una mail a nome del Ministero della Salute

MeteoWeb

Una nuova truffa circola sul web e riguarda una mail con l’intestazione del Ministero della Salute, con oggetto un “rimborso per importo in eccesso”. Alcuni utenti hanno postato lo screenshot su X. Nella falsa mail, si legge che “a seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza ti spetta un rimborso pari a 234,40 euro”. Poi la mail ‘fake’ avverte che ci si deve sbrigare per non perdere “la restituzione”.

E qui scatta il ‘gancio’ per la truffa: “ti chiediamo di fornire i dati necessari”. In più la beffa: “tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali”.

Non bisogna cliccare sui link contenuti, né fornire dati personali, cancellando immediatamente il messaggio.

Il Ministero della Salute si è già attivato, pubblicando un avviso ai cittadini sui canali istituzionali. In questi casi parte anche la segnalazione al Nas dei Carabinieri.

