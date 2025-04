Allerta Meteo, 25 Aprile funestato dal maltempo: grandine e temporali, le regioni colpite

MeteoWeb

Allerta meteo nelle prossime ore: “25 Aprile con temporali sparsi semistazionari e locali grandinate e piogge intense concentrate tra centro Italia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Prealpi, Irpinia, Molise, Puglia e Basilicata“. Il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Un cut off in quota traslerà nel corso della giornata dal nordest Italia verso il medio Adriatico, portando la formazione di temporali favoriti da irraggiamento diurno in diffusione caotica sottovento sulla pianura Padana centrale a partire dagli outflow di iniziali celle sulle Prealpi e sul comparto appenninico tra le regione del centro e Molise, Puglia e Irpinia“, riporta il bollettino PRETEMP. “I temporali saranno di tipo high based e capaci di produrre, specie nelle fasi iniziali del loro sviluppo, intense piogge concentrate e isolate grandinate, anche con accumulo a causa delle deboli correnti in quota, specie tra medio e basso adriatico dove (Abruzzo, Molise e Puglia) nel pomeriggio venti da sud incrementeranno il CAPE 0-3 km e gli shear di basso livello, perciò non si escludono trombe marine. Le celle assumeranno la forma di pulse e ciclic storm, aggregandosi poi anche in ammassi e tenderanno a rimanere sulle aree interne per la presenza di venti freschi dal mare che tenderanno a concentrare il CAPE sulle zone interne montuose. In particolare sembra che all’estremo nordest la bora possa inibire i fenomeni convettivi“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.