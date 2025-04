Allerta Meteo, 3 giorni di sole ma con temporali pomeridiani al Sud. Ulteriori conferme sull’ondata di freddo che inizierà domenica

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole sull’Italia intera nella mattinata di oggi, con temperature in aumento in tutto il Paese, dopo minime decisamente fredde e frizzantine soprattutto al Centro/Sud (spiccano i +7°C di Siracusa e +8°C di Catania, valori tipicamente invernali). Spettacolari le immagini satellitari che mostrano l’innevamento abbondante al suolo dal Nord al Sud, sulle Alpi, in Abruzzo e anche sull’Etna, dopo il maltempo e le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Le stesse immagini satellitari, però, illustrano nel corso della mattinata le prime formazioni cumuliformi nell’Appennino centro-meridionale, un po’ in tutte le zone interne:

Si tratta degli embrioni dei temporali pomeridiani che anche oggi, come già accaduto ieri, colpiranno gran parte del Centro/Sud. La Regione più colpita sarà la Calabria, ma avremo forti temporali anche nel Lazio, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, anche se rispetto a ieri ci aspettiamo fenomeni meno diffusi. Il tempo rimarrà splendido anche domani e dopodomani, venerdì 4 e sabato 5 aprile, con temperature in netto aumento al Nord dove la colonnina di mercurio si avvicinerà ai +25°C, mentre al Sud rimarrà più fresco e instabile, con temperature massime inferiori ai +20°C nelle località costiere. Soprattutto in Puglia e Calabria ci aspettiamo valori massimi sui +17/+18°C, ancora poco più che invernali.

La situazione cambierà nuovamente da domenica 6 aprile: gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno ulteriormente confermato l’irruzione fredda che riporterà l’inverno in Italia (e non solo) nel cuore della Primavera. Sarà un’irruzione intensa, lunga ed estesissima che riporterà bufere di neve in pianura nel cuore d’Europa già nel weekend. Poi il freddo si estenderà a Balcani e Italia, a partire dal pomeriggio-sera di domenica, e non mancheranno i fenomeni di maltempo che si concentreranno nei prossimi giorni soprattutto al Sud. Nel nostro video mostriamo le mappe e approfondiamo ogni dettaglio su quest’ondata di freddo fuori stagione:

Oggi, quindi, i modelli smentiscono categoricamente le notizie di un ridimensionamento di quest’ondata di freddo, o addirittura di una sua cancellazione nello scenario previsionale. Le ultime mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano plasticamente come già nelle prime ore di lunedì 7 aprile l’Italia sarà colpita in pieno dalla discesa d’aria fredda proveniente dall’Europa orientale, con temperature tipicamente invernali soprattutto nelle Regioni Adriatiche:

Ancor più emblematiche le mappe con le anomalie termiche previste per la prossima settimana: tra l’Europa dell’Est, l’Italia e il Mediterraneo piomberemo a lungo 10°C sotto le medie stagionali, con un nocciolo freddo che andrà a fondoscala, a meno di 12°C sotto le medie del periodo, incentrato sull’Europa orientale e sui Balcani, lambendo a tratti anche l’Italia Adriatica.

La mappa con le anomalie termiche previste per lunedì 7 aprile:

La mappa con le anomalie termiche previste per martedì 8 aprile:

La mappa con le anomalie termiche previste per mercoledì 9 aprile:

Il freddo anomalo continuerà anche nei giorni successivi, soprattutto al Centro/Sud dove le anomalie negative persisteranno per tutta la prossima settimana.

