Meteo Abruzzo: Campo Imperatore nella bufera, vento impetuoso sfiora i 240 km/h

Il Gran Sasso, imponente bastione dell’Appennino centrale, si è trovato nuovamente al centro di un evento meteorologico estremo. Nella giornata di ieri, la stazione meteorologica del Club Alpino Italiano installata presso il Rifugio Duca degli Abruzzi ha registrato una raffica di vento eccezionale, che ha toccato i 236 km/h. Un dato impressionante, che racconta la forza della natura in uno degli ambienti più aspri e selvaggi dell’Italia centrale.

Dalla mattinata, il maltempo ha colpito duramente l’area, con una combinazione di forti nevicate e violente raffiche di vento che hanno sferzato l’intero altopiano di Campo Imperatore. Sebbene l’intensità della tempesta abbia sorpreso molti, fenomeni di questo tipo non sono affatto rari per chi conosce a fondo le dinamiche atmosferiche del massiccio del Gran Sasso. La morfologia del territorio e la sua posizione giocano un ruolo fondamentale nel generare condizioni tanto estreme.

Il Rifugio Duca degli Abruzzi, situato a 2.388 metri di quota sulla Cresta del Monte Portella, si trova in un punto particolarmente esposto, dove le correnti d’aria possono accumulare velocità considerevoli. Campo Imperatore, l’ampio altopiano che si estende ai piedi del Gran Sasso, agisce come un naturale canale di ventilazione, incanalando i venti e rafforzandoli man mano che risalgono le pendici montane.

La tempesta di ieri è stata alimentata anche da dinamiche meteorologiche tipiche delle zone alpine e appenniniche. In particolare, si è assistito a un’intensa attività di venti discendenti, noti come venti catabatici, che precipitano a grande velocità lungo i versanti a causa della differenza di temperatura tra l’aria fredda in quota e quella più mite a valle. Tali fenomeni, uniti a turbolenze atmosferiche legate al passaggio di perturbazioni, possono scatenare raffiche particolarmente distruttive.

Il clima del Gran Sasso è notoriamente severo, con rapide escursioni termiche, bassa pressione e un’elevata incidenza di precipitazioni invernali. Queste condizioni creano spesso situazioni estreme, in cui vento e neve si combinano generando bufere che riducono drasticamente la visibilità e rendono pericolosi anche i percorsi più familiari ai frequentatori della montagna. Per gli alpinisti e i soccorritori, queste circostanze rappresentano una sfida continua, complicando operazioni e aumentando i rischi legati alla permanenza in quota.

L’episodio di ieri è solo l’ennesima dimostrazione della forza imprevedibile della montagna. Il Gran Sasso, con la sua bellezza austera e la sua potenza naturale, ricorda costantemente quanto sia importante affrontarlo con rispetto, consapevolezza e preparazione.

